В Украине резко подорожали популярные продукты

Война – это крупнейший разрушитель экономики. Инфляция при таких условиях – явление, которого не избежать. В Украине по сравнению с прошлым годом уровень инфляции вырос на 21%. Это можно заметить, проанализировав цены на товары и услуги.





Зарплаты и пенсии, конечно же, почти не выросли, тогда как базовый набор продуктов теперь стоит минимум на 20% больше, чем еще несколько месяцев назад. Эксперты говорят, подорожание будет происходить и дальше, и чем дольше будет продолжаться война, тем хуже будет ситуация в Украине. В то же время, если бы боевые действия прекратились в ближайшее время, ситуацию удалось бы быстро стабилизировать.

Как изменились цены во время войны

Государственная служба статистики сообщила, что только за май уровень инфляции вырос на 18%. Соответственно базовые продукты и услуги подорожали. Вот, на сколько:

Приблизительно на 10% подорожали крупы, свинина, курятина, сахар и рис. На 40-50% подорожала гречка. На 2,5% подорожали табачные изделия. На 3,5 увеличилась стоимость алкогольных напитков. Цены на топливо выросли на 20-30%, соответственно транспортные услуги подорожали на 11%. Услуги связи выросли на 1-3%.

В то же время есть и то, что стало дешевлее. Среди такого одежда (дешевле на 2%), обувь (-1%), масло (-1%), фрукты и говядина (-1%).

Эти товары подешевели из-за снижения спроса на них. А на цену фруктов положительно повлияло время года.

Подешевели яйца и масло

Снижение цен наблюдается на растительное масло и яйца, однако это эксперты объясняют тем, что в Украине большие запасы данных продуктов, а экспортировать их в полной мере невозможно. Масло не может храниться слишком долго, как и яйца, поэтому цены на них немного упали. Как только экспорт в полном объеме возобновится, все снова подорожает.