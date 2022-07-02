Шмигаль сообщил о рекордных выплатах: какие суммы могут получить украинцы

Правительство запускает сразу шесть грантовых программ под общим названием еРабота. Эти программы нацелены на то, чтобы помочь украинцам создать новый бизнес или расширить существующий. Как результат, в стране появится тысячи новых предпринимателей и еще в разы больше новых рабочих мест.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что все желающие принять участие в новой программе могут уже подавать заявки в “Дии”. Грантовые выплаты можно получить не только на открытие собственного дела, но и на получение образования.





Выплачивать будут от 400 тысяч до 8 миллионов гривен

Размер выплаты будет зависеть от направления деятельности, которую выбрало лицо. Суммы следующие:

До 250 000 гривен на любой небольшой бизнес. Сфера деятельности не имеет значения. До 8 миллионов гривен будут платить тем, кто хочет создать или расширить уже имеющееся производство по переработке товаров. До 400 тысяч гривен будут платить тем, кто захочет заняться садоводством. Такую сумму будут выплачивать в 1 гектар посаженного сада. До 7 миллионов гривен заплатят желающим строить новые теплицы.

Не указаны какие суммы, но они предусматриваются для поддержки ИТ-стартапов и для обучения и изменения квалификации.

Безработных будут привлекать к социально-полезным работам

Создание новых рабочих мест — это прекрасно, ведь сейчас существенно меняют условия для безработных. Если раньше подавая заявление в Центр занятости, лицо рассчитывало на вакансию по специальности, то сейчас все немного иначе. Если в течение 30 суток нужной вакансии не найдется, лицо могут направить на выполнение социально-полезных работ. Отказаться нельзя, а тем, кто будет игнорировать новые обязанности, будет грозить штраф. Это традиционная практика для военного положения.