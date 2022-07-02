Прикриваються ПриватБанком і фондом Ахметова: українців попереджають про нову аферу

Від початку війни в Україні сильно зросла кількість шахраїв. Останнім часом найпопулярніші афери ті, що пов’язані з соціальними виплатами. Людям приходить смс-повідомлення, що з’явилася чергова допомога, і щоб ознайомитися з умовами її отримання, або оформити, потрібно перейти за посиланням у повідомленні. Далі людина потрапляє на липовий сайт, який викрадає її особисті дані. Таким чином аферисти отримують доступ до банківських карток і крадуть з них кошти.





Чергову аферу прикривають фондом Рената Ахметова

Благодійний фонд Рената Ахметова дуже популярний в Україні, тому люди, які побачать анонс такої допомоги, точно не запідозрять нічого поганого. Але, як зазначають в Приватбанку, це всього лиш чергова афера.

“Увага! Новий шахрайський фішинговий сайт. Така фейкова інформація зараз поширюється по Telegram-каналах. У жодному разі не можна переходити за посиланнями на фальшиві сайти, які вигадують подібні до Приватбанку назви, це небезпечно і може призвести до втрати грошей!” – попередили у фінустанові.

Крім фейкових виплат, популярними залишається ще кілька афер

Схоже, що зараз під прицілом аферистів саме переселенці, внутрішньо-переміщені особи, або ті хто хоче виїхати закордон (чоловіки). Відтак на другому місці після липової соцвиплати, афера “допомога з виїздом закордон”. Невідомо, скільки вже піймали таких “посередників”, які начебто допомагають чоловікам “легально” поїхати з країни, за винагороду у кілька тисяч доларів. Охочі знаходяться, однак далеко ця угода не заходить, адже правоохоронці швидко накривають цей бізнес.

Ще одна афера, яка зараз часто зустрічається, “проста робота вдома без досвіду”. Саме так підписують вакансії аферисти, а потім пропонують людям купити платний доступ (переважно 300 грн) до якогось сайт, де мовляв море цих вакансій. Звісно ж, після того, як особа вишле гроші, то про роботодавця шахрая більше не почує.