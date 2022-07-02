Шмигаль повідомив про рекордні виплати: які суми можуть отримати українці

Уряд запускає одразу шість грантових програм під загальною назвою єРобота. Ці програми націлені на те, щоб допомогти українцям створити новий бізнес, чи розширити наявний. Як результат, в країні з’явиться тисячі нових підприємців, та ще в рази більше нових робочих місць.





Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що всі охочі взяти участь у новій програмі, можуть вже подавати заявки в “Дії”. Грантові виплати можна отримати не лише на відкриття власної справи, а й на здобуття освіти.

Виплачуватимуть від 400 тисяч до 8 мільйонів гривень

Розмір виплати залежатиме від напрямку діяльності, яку обрала особа. Суми наступні:

До 250 000 гривень на будь-який невеличкий бізнес. Сфера діяльності значення немає. До 8 мільйонів гривень платитимуть тим, хто хоче створити або розширити вже наявне виробництво по переробці товарів. До 400 тисяч гривень платитимуть тим, хто захоче зайнятися садівництвом. Таку суму виплачуватимуть за 1 гектар посадженого саду. До 7 мільйонів гривень заплатять охочим будувати нові теплиці.

Не вказано які суми, але вони передбачаються, для підтримки ІТ-стартапів, та для навчання і зміни кваліфікації.

Безробітних залучатимуть до соціально-корисних робіт

Створення нових робочих місць — це чудово, адже наразі суттєво змінюють умови для безробітних. Якщо раніше подаючи заяву у Центр зайнятості особа розраховувала на вакансію по спеціальності, то зараз все трохи інакше. Якщо протягом 30 діб, потрібної вакансії не знайдеться, особу можуть направити на виконання соціально-корисних робіт. Відмовитись не можна, а тим хто ігноруватиме нові обов’язки, загрожуватиме штраф. Це мовляв традиційна практика для воєнного стану.