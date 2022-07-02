Эксперты объяснили, почему в июле ситуация с курсом валют кардинально изменится

Вокруг курса валют уже месяц крутится очень много разговоров. И действительно, то, что происходит сейчас, для Украины это настоящий феномен. С таким украинская экономика столкнулась впервые. Доллар имеет три разных курса: официальный, карточный и наличный. Если первый и второй курс еще немного фиксированы и относительно стабильны, то третий меняется как хочет и когда хочет. Сейчас купить наличные доллары можно примерно за 35 гривен, однако в июле и эта отметка, скорее всего, изменится.





Все зависит от многомиллионного транша, который должен поступить в Украину

Эксперты отмечают, что сейчас страна ожидает макрофинансовую международную помощь. Это позволит банку получить желаемый запас золотовалютных резервов и без веских потерь провести девальвацию гривны.

“В таком случае Нацбанк может провести контролируемую девальвацию гривны, подняв курс межбанка, и мы увидим на рынке оползень. Но только в случае, когда сюда зайдут деньги, и Нацбанк сможет свободнее ими распоряжаться, получив запас прочности“, – руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.



Первая цифра, к которой может вырасти доллар в таких условиях, 38-40 гривен.

Ситуация также изменится, если будет открыт межбанк

Существенно поменяет ситуацию, разрешение банкам продавать клиентам валюту в кассе. Тогда курс тоже увеличится, ведь рынок начнет сбалансироваться.

“Если Нацбанк позволит коммерческим банкам покупать валюту на межбанке и продавать на кассах, то, безусловно, курс наличного доллара приблизится к курсу межбанка, плюс 1 грн. маржа. Сейчас маржа – 5 грн., а так будет 1 грн. То есть не столько даже провести валютную либерализацию, а чтобы банки могли покупать на межбанке валюту и продавать их на кассах”, – считает советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

Подытоживая прогнозы разных аналитиков, можно прийти к единому выводу. В июле доллар приблизится к психологической отметке в 40 грн. Тем, кто ждет более низкого курса, чем сейчас, даже не стоит на это надеяться.