Експерти пояснили, чому в липні ситуація з курсом валют кардинально зміниться

Навколо курсу валют вже котрий місяць крутиться дуже багато розмов. А й справді, те що відбувається зараз, для України це справжній феномен. З таким українська економіка стикнулась вперше. Долар має три різні курси: офіційний, картковий, та готівковий. Якщо перший та другий курс ще трохи фіксовані та відносно стабільні, то третій змінюється, як хоче і коли хоче. Зараз купити готівкові долари можна приблизно за 35 гривень, однак в липні й ця позначка швидше за все зміниться.





Все залежить від багатомільйонного траншу, який має поступити в Україну

Експерти зауважують, що наразі країна очікує на макрофінансову міжнародну допомогу. Це мовляв дозволить банку отримати бажаний запас золотовалютних резервів та без вагомих втрат провести девальвацію гривні.

“У такому разі Нацбанк може провести контрольовану девальвацію гривні, піднявши курс міжбанку, і ми побачимо на ринку зсув. Але тільки у випадку, коли сюди зайдуть гроші, і Нацбанк зможе вільніше ними розпоряджатися, отримавши запас міцності”, – керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Перша цифра, до якої може зрости долар за таких умов, 38-40 гривень.

Ситуація також зміниться, якщо відкриють міжбанк

Суттєво поміняє ситуацію, дозвіл банкам продавати клієнтам валюту на касі. Тоді курс теж зросте, адже ринок почне збалансовуватись.

“Якщо Нацбанк дозволить комерційним банкам купувати валюту на міжбанку і продавати на касах, то, безумовно, курс готівкового долара наблизиться до курсу міжбанку, плюс 1 грн. маржа. Зараз маржа – 5 грн., а так буде 1 грн. Тобто не стільки навіть провести валютну лібералізацію, а щоб банки могли купувати на міжбанку валюту та продавати їх на касах”, – вважає радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.

Підсумовуючи прогнози різних аналітиків, можна дійти до єдиного висновку. В липні долар таки наблизиться до психологічної позначки у 40 грн. Тим, хто чекає нижчого курсу ніж зараз, навіть не варто на це сподіватися.