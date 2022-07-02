В июле несколько знаков Зодиака почувствуют себя счастливчиками и любимцами судьбы

Астрологи составили свежий гороскоп на июль и оказывается, что этот месяц станет очень удачным для шести знаков Зодиака. Их ждет много удовольствий, но, как говорят специалисты, нужно действовать, чтобы не профукать свое счастье.





Телец

Тельцы будут весь месяц ощущать море энергии и вдохновения. Их труд по достоинству оценят, а на работе предложат повышение или премию. В семейной жизни наступит полная гармония с любимым человеком. Во всех сферах сложится именно та обстановка, которая позволяет Тельцам чувствовать себя счастливыми во всю.

Дева

Девы обожают развиваться и именно в этом месяце им это удастся по полной. Представители знака смогут записаться на вожделенное обучение или пройти повышение квалификации. Это откроет перед ними совершенно новые горизонты. Все будет идти по плану, и это Дев будет сильно радовать и окрылять. В семейной жизни все будет хорошо. Родные, возможно, сделают вам приятный сюрприз.

Близнецы

Близнецы кардинально изменят свои взгляды на жизнь, и это поможет им словно скинуть гору с плеч. Они многое изменят вокруг, и отважатся на смелые шаги. Возможно, это долгожданное изменение рода деятельности, возможно беременность или узаконивание отношений. А может переезд в совсем другой город или страну. Главное не бояться и не подходить, иначе можно потерять реальный шанс на счастье.

Рак

Ракам будет очень везти в финансовом плане. Хотя Раки и везение это разные понятия, но в этом месяце система сломается. Деньги будут сыпаться на Раков со всех сторон, и они смогут закрыть многие свои вопросы. В конце месяца вероятно повышение на работе, а еще отпуск, которого вы так хотели, но не верили, что он состоится.

Водолей

Водолеи ступают на белую полосу в жизни. Вы будете в шоке от тех событий, которые будут вокруг. Все будет идти настолько хорошо, что будет настораживать. Что ж, астрологи советуют расслабиться и наслаждаться моментом.

Лев

Львов в июле ждет три важных момента. Они получат важную новость, которая кардинально может изменить их жизнь. Они столкнутся с изменениями на работе (изменения к лучшему). Они могут встретить свою половинку, забеременеть или узаконить отношения. То есть в личной жизни перемены тоже будут кардинальными.