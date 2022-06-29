За что Ощадбанк регулярно списывает деньги с карт клиентов: люди возмущены

Каждый банк имеет свои правила и условия обслуживания, обычно прописанные где-то мельчайшим шрифтом. В результате, клиенты, которые недостаточно хорошо ознакомятся с правилами, впоследствии страдают от непонятных списаний. На похожую ситуацию пожаловалось сразу несколько клиентов Ощадбанка. Они уверяют, что банк регулярно списывает двойную комиссию по двум тарифам. Остановить это невозможно, потому что банк не реагирует на обращение. Так почему так происходит?





В банке дали исчерпывающий ответ и посоветовали, что можно сделать

Один из клиентов Ощадбанка написал возмутительный комментарий на сайте Минфина, что он уже измучился писать столько заявлений и звонить в учреждение. В течение 10 месяцев банк регулярно списывает деньги по двум тарифам.

В банке говорят, что это средства за так называемое обслуживание неактивного счета. Чтобы избежать комиссии, нужно по крайней мере раз в год сделать какую-нибудь операцию: перевести средства, пополнить карточку или мобильный с нее.



Если же комиссия предусматривает ваш тариф, то вы можете расторгнуть договор, а именно закрыть банковский счет, предварительно придя в отделение.

На днях Ощадбанк анонсировал несколько обновлений

Ранее в банке сообщили, что отныне в приложение “Ощад 24/7” можно зайти через вайбер. Это мол очень удобно в первую очередь для тех граждан, у которых плохая мобильная связь. Такое часто бывает на оккупированных территориях. С интернетом проблемы случаются реже, а потому авторизация через вайбер для многих станет настоящим спасением. Всего нужно сделать веб-звонок в контакт-центр учреждения, и в чат придет сообщение для входа.

В приложении клиентам доступно более 30 функций, включая управление лимитами, оформление страховок, осуществление платежей и переводов, адреса ближайших отделений, пополнение мобильного и многое другое.