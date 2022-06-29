Опалювати домівки будуть по-новому: українців морально готують до важкої зими

На дворі спека, самий розпал літа, та все частіше розмови крутяться навколо майбутньої зими. В Уряді вже говорять, що вона буде дуже важкою. Газу не вистачає, в багатьох містах знищена інфраструктура така як ТЕЦ, котельні тощо. Ба більше, через війну та низьку платоспроможність українців ціну газу підвищувати не будуть. Це звісно ж добре для людей, але надто негативно для бюджету. У Нафтогазі відверто говорять, що поки не до кінця розуміють де взяти гроші, аби закупити необхідну кількість газу. Наразі це додатково 5,8 мільярдів кубометрів на суму понад 8 мільярдів доларів.





Українцям доведеться звикати до нових реалій

Українцям доведеться звикати жити трохи в інших умовах. Цьогорічна зима буде холодною, а для багатьох з незвички навіть дуже. Опалюватимуть домівки не так активно, як завжди. Оптимальна температура, яка має бути в квартирах +16, +18 градусів. Не більше, і в жодному разі не менше. Однак, якщо у вас надто погані вікна, неутеплене житло, то стовпчик термометра може опуститися ще нижче. Саме тому українців закликають вже, наскільки це можливо готуватися до опалювального сезону.

Мешканцям регіонів, де тривають бойові дії теж дають рекомендації

Мешканцям тих міст, де пошкоджена теплова інфраструктура кажуть подумати про альтернативне утеплення квартир. Наразі будуються невеликі котельні, однак не факт, що відповідні служби встигнуть до зими. Як варіант, людям рекомендують запасатися дровами, електричними обігрівачами, та подумати про додаткове утеплення домівок.

В свою чергу голова Мінрегіону Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Ба більше, заспокоїв, що така температура в домівках — це стандарт для Європи, тому не варто обурюватись. Житимемо за європейськими правилами.