Отапливать дома будут по-новому: украинцев морально готовят к тяжелой зиме

На дворе жара, самый разгар лета, но все чаще разговоры крутятся вокруг будущей зимы. В Правительстве уже говорят, что оно будет очень тяжелой. Газа не хватает, во многих городах уничтожена инфраструктура, как ТЭЦ, котельные и т.д. Более того, из-за войны и низкой платежеспособности украинцев цену газа повышать не будут. Это, конечно же, хорошо для людей, но слишком негативно для бюджета. В Нафтогазе откровенно говорят, что пока не до конца понимают, где взять деньги, чтобы закупить необходимое количество газа. Пока это дополнительно 5,8 миллиардов кубометров на сумму более 8 миллиардов долларов.





Украинцам придется привыкать к новым реалиям

Украинцам придется привыкать жить немного в других условиях. Нынешняя зима будет холодной, а для многих с непривычки даже очень. Будут отапливать дома не так активно, как всегда. Оптимальная температура, которая должна быть в квартирах +16, +18 градусов. Не больше, и ни в коем случае не меньше. Однако, если у вас слишком плохие окна, неутепленное жилье, столбик термометра может опуститься еще ниже. Именно поэтому украинцев призывают уже, насколько возможно готовиться к отопительному сезону.

Жителям регионов, где продолжаются боевые действия, тоже дают рекомендации

Жителям тех городов, где повреждена тепловая инфраструктура, говорят подумать об альтернативном утеплении квартир. Пока строятся небольшие котельные, однако не факт, что соответствующие службы успеют к зиме. Как вариант, людям рекомендуют запасаться дровами, электрическими обогревателями и подумать о дополнительном утеплении домов.

В свою очередь глава Минрегиона Алексей Чернышев заверил, что отопительный сезон начнется вовремя. Более того, успокоил, что такая температура в домах — это стандарт для Европы, поэтому не стоит возмущаться. Будем жить по европейским правилам.