На Monobank посыпались жалобы из-за дополнительной комиссии

Клиент Monobank рассказал о слишком дорогостоящей конвертации при покупке товара на заграничном сайте.





Недавно украинец хотел сделать покупки в японском интернет-магазине и оплатить банковской картой от Monobank. Но в ходе оплаты, он понял, что украинский банк хочет снять слишком много денег за покупку.

Отзыв о происшествии клиент оставил на популярном ресурсе Минфин.

Мужчина рассказывает, что на сайте, где он делал покупки, есть прямая оплата. Предлагается выбрать примерно из 20 валют, в том числе гривну. Клиент выбрал гривну и с него должны списать 26 тысяч гривен, но Монобанк захотел списать аж 29 тысяч гривен.

Клиент обратился к продавцу и спросил о двойной конвертации, ему сказали, что лучше использовать PayPal, где можно отключить функцию двойной конвертации.

Более того, клиент обратился в службу поддержки PayPal с вопросом конвертации. Ему ответили, что если валюта карты в гривне, то при оплате японскими йенами происходит всего одна конвертация — с украинской валюты на японскую.

После этого клиент с интереса решил попробовать еще раз оплатить покупку с карты Монобанк, и его очень удивило, что с него хотели списать 29,5 тысячи гривен. После он написал в службу поддержки мобильного банка.

Что ответили в Monobank

Представители финучреждения утверждают, что торговая точка выставляет счет в гривне для удобства клиентам. А вот списать деньги с гривневой карты невозможно, поскольку торговая точка за пределами страны.

Получается, что деньги списывает путем конвертации гривны (отображается на сайте) — доллар (валюта платежной системы) — гривна (валюта карты).

При этом Монобанк получает запрос в долларах.

Еще в финучреждении утверждают, что при сумме списания до 10 долларов списывается та сумма, которая указана на сайте. Это небольшой бонус от Monobank.