Деяких українців змусять повернути отримані через “Дія” виплати

Частина українців під час повномасштабної війни росії проти України отримали виплату в розмірі 6500 гривень. Гроші нараховувалися в рамках програми “єПідтримка”. Тепер отриману суму доведеться віддати назад: добровільно або примусово. Українці, які залишилися без роботи через бойові дії, мали право на отримання державної допомоги в розмірі 6500 гривень, але їх помилково нарахували людям, які не мали права на ці виплати — працівникам бюджетної сфери. При цьому далеко не всі особи, які насправді мали отримати кошти, їх отримали.





В ході перевірки, яку провело Міністерство Фінансів України, стало відомо, що виплату отримали застраховані особи — бюджетники. Це суперечить правилам програми “Підтримка”. Тепер Мінекономіки закликає людей повернути кошти до Держказначейства. Інакше їх чекатиме позов до суду та стягнення грошей в примусовому порядку.

Проте хвилюватися не варто. Керівники лише можуть просити працівників повернути гроші, а не вимагати цього. Як стверджує відомий адвокат Ростислав Кравець, ці кошти навряд чи можуть стягнути з особи, адже насправді всі українці тою чи іншою мірою постраждали від агресії російської федерації.

Правозахисник додає, що якщо особа подала заявку і її прийняли, а не відхили через те, що громадянин працевлаштований у бюджетній сфері і не підпадає під категорію виплат, то порушення закону тут немає. Виходить, що це помилка програмістів, тобто саме вони мають нести відповідальність і компенсовувати кошти до держбюджету з власної кишені. За його словами, нести відповідальність мають чиновники, адже помилки недопустимі, особливо під час кривавої ,повномасштабної війни.

Проте, гроші краще повернути, щоб не мати проблем із законом. Адже звинувачення не надто приємні і тиснуть морально. До того ж сума не надто велика, а чимало працівників бюджетноїх сфери продовжують отримувати заробітну плату, навіть якщо вони “застрягли” на тимчасово окупованих територіях.