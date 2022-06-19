5 лучших смартфонов на Android с поддержкой microSD большого объема

Предлагаем вашему вниманию рейтинг новых смартфоном, оснащенных слотом для microSD для расширения памяти.





Redmi Note 11 Pro+ 5G (в версии Global)

Дебютный показ был 29 марта 2022 года. Среди главных отличий модели заслуживают внимания: дисплей FHD+, 120 Гц, 6,67”, защищенный ультрапрочным стеклом Gorilla Glass. Функциональность смартфона обеспечивает 8-ядерный чипсет Dimensity 920. Оперативная память — 6 Гб, внутренняя — 129 Гб.

Теперь ближе к теме статьи. Эта модель смартфона оснащена слотом для microSD способным поддерживать флешку до 1000 Гб.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Для европейских потребителей модель презентовали 19 мая 2022 года. Этот девайс — новое предложение бренда с приличными характеристиками. ЖК-дисплей 120 Гц 6,59 дюймов. Тройная камера —64,4,2Мп) и селфи-камера на 16 Мп. Представлены две версии смартфона с 6 и 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней в обеих версиях. Процессор Snapdragon 695. Слот для microSD есть во всех версиях.

POCO X4 Pro 5G

Это самый новый девайс от “РОСО”. Это отличное устройство с точки зрения цены и характеристик. У устройства AMOLED FHD+ дисплей 6,67” 120 Гц, тройная камера (64,8,2 Мп) и селфи-камера на 16 Мп. Чипсет Snapdragon 695. В самой дорогой версии представлена конфигурации памяти 9/128 Гб. Расширить память поможет слот для microSD до 1000 Гб.

OPPO F21 Pro

Отличный девайс в бюджетном сегменте, но с вполне приличными характеристиками. 6,43” Full HD+ AMOLED-дисплей 60 Гц, 8/128 Гб, Snapdragon 695 и поддержка флешек до 1000 Гб.

Realme 9

Эту модель смартфона презентовали в Европе 15 мая. Среди ключевых характеристик стоит обратить внимание на следующие 6,5” Super AMOLED 90 Гц, Snapdragon 680, оперативная память 8 Гб, внутренняя память — 128 Гб, triple-камера 108/8/2 Гб, селфи-камера на 16 Мп и слот для карт MicroSD с поддержкой флешки до 1000 Гб.

Как видите, можно найти вполне недорогие смартфоны, поддерживающие флешки с огромным количеством памяти. Такой девайс позволит навсегда решить вечную проблему нехватки памяти.