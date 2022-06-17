Почему нужно всегда выключать мобильный интернет: три веские причины

Находясь дома, или в общественных местах где есть вай-фай пользователи, конечно же, предпочитают его. Однако, как только мы выходим за пределы доступа вай-фай, сразу же переключаемся на мобильный интернет или так называемую передачу данных. Затем, вернувшись домой, некоторые забывают выключить галочку, и мобильный интернет работает параллельно с вай-фаем, хотя в этот момент от не то, что не нужен, но и довольно опасен для смартфона. Эксперты рассказали почему.





Есть три веские причины, почему нужно не забывать выключать мобильный интернет

Ну, кроме того, что вы банально тратите мегабайты, которые в некоторых тарифных планах в ограниченном количестве, есть еще ряд более серьезных проблем.

Катастрофическое воздействие на аккумулятор. Вай-фай не съедает и частицы того количества электропитания, которое съедает мобильный интернет. Батарея очень быстро разряжается и теряет свою производительность. Программные приложения продолжают обновляться и это опасно, если вдруг вы оказались на территории, где плохая мобильная связь. Программы могут не обновиться до конца, и иногда это чревато серьезным сбоем. Поэтому лучше и вовсе выключить мобильные данные, а когда будет устойчивый доступ в Интернет, все спокойно обновить. Когда вай-фай и мобильные данные включены одновременно, доступ в интернет будет с перебоями. Мобильные данные будут перебивать вай-фай, соответственно интернет время от времени будет переключаться с одного на другой и в результате видео будет воспроизводиться плохо, а скачать что-нибудь и вовсе может не удаться.

Также эксперты рекомендуют выключать смартфоны на ночь. Конечно, речь не о его вредном влиянии на здоровье. Это действие просто поможет на более длительный период времени сохранить производительность аккумулятора и других систем в целом.