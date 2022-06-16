Украинцам выплатят тринадцатую пенсию в размере почти 9000 грн: кто на нее претендует?

Информация о тринадцатой пенсии на днях появилась в ряде украинских СМИ, однако касается она только одной категории населения. Речь о людях с украинским гражданством, которые получают польскую пенсию по инвалидности или по возрасту. В Украине таких сейчас насчитывается немного больше 3000 человек, но ежегодно эта цифра увеличивается почти на 200 человек.





Польша выплатит украинцам тринадцатую пенсию в ближайшее время

Подробности уже сообщили польские уполномоченные организации. На выплату претендуют украинцы, которые имеют право получать от Польши пенсию согласно местной страховой системе. Дело в том, что Украина и Польша заключили соглашение, согласно которому легально трудоустроенные в Польше украинцы имеют право на те же социальные гарантии, что и поляки.

Для того чтобы получать пенсию в Польше, мужчины должны иметь 30 лет стажа, а женщины 25 лет. Размер пенсии, как и в Украине, зависит от того, какие страховые взносы вносило лицо и работодатель в течение трудового периода. Что касается размера тринадцатой пенсии, то она для всех одинакова – 1217, 98 злотых (нетто), то есть почти 9000 гривен.

В Украине пенсии вскоре возрастут

Что касается остальных украинских пенсионеров, то сейчас как раз происходит индексация выплат. Должны вырасти минимальная и максимальная пенсия. Первая наконец-то пересечет психологическую отметку в 2000 гривен, тогда как максимальная превысит 20 000 грн. Осенью, тех лиц, которым исполнилось от 70 до 75 лет, ждет надбавка по возрасту. Она будет составлять 300 гривен, которые будут выплачиваться ежемесячно на постоянной основе.

Также, из-за войны украинцы получили право выходить на пенсии досрочно, не дожидаясь пенсионного возраста 1-1,5 года. Но при наличии необходимого страхового стажа.