Українцям виплатять тринадцяту пенсію розміром майже 9000 грн: хто на неї претендує?

Інформація про тринадцяту пенсію днями з’явилася в низці українських ЗМІ, однак стосується вона лише однієї категорії населення. Мова про людей, з українським громадянством, які отримують польську пенсію по інвалідності або за віком. В Україні таких зараз налічується трішки більше ніж 3000 осіб, але щороку ця цифра збільшується майже на 200 осіб.





Польща виплатить українцям тринадцяту пенсію вже найближчим часом

Деталі вже повідомили польські уповноважені організації. На виплату претендують ті українці, які мають право отримувати від Польщі пенсію згідно з місцевою страховою системою. Річ у тім, що Україна і Польща заключили угоду, згідно з якою легально працевлаштовані в Польщі українці мають право на ті ж соціальні гарантії, що й поляки. Для того, щоб отримувати пенсію в Польщі, чоловіки повинні мати 30 років стажу, а жінки 25 років. Розмір пенсії, як і в Україні, залежить від того, які страхові внески вносила особа та роботодавець протягом трудового періоду. Що стосується розміру тринадцятої пенсії, то вона для всіх однакова — 1217, 98 злотих (нетто), тобто майже 9000 гривень.

В Україні пенсії незабаром зростуть

Що стосується решти українських пенсіонерів, то наразі якраз відбувається індексація виплат. Повинні зрости мінімальна та максимальна пенсії. Перша нарешті перетне психологічну позначку у 2000 гривень, тоді як максимальна перевищить 20 000 грн. Восени, на тих осіб, яким виповнилося від 70 до 75 років, чекає надбавка за віком. Вона становитиме 300 гривень, які виплачуватимуться щомісяця на постійній основі.

Також, через війну українці отримали право виходити на пенсії достроково, не чекаючи до пенсійного віку 1-1,5 роки. Але за умови наявності необхідного страхового стажу.