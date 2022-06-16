На днях курс доллара резко изменится: аналитики рассказали, чем это обусловлено

По нынешним меркам курс доллара уже довольно долго держится на стабильной отметке. До этого американская валюта успела подорожать почти до 40 грн, затем подешеветь до 36 грн, и сейчас уже несколько недель это стабильная цифра 35,5 за 1 доллар.





Официальный курс при этом и дальше остается на уровне 29,50 грн, однако он не доступен для простого населения. Финансовый аналитик Виталий Шапран сообщил достаточно приятную новость. На днях курс может приблизиться к официальному и составлять 33 гривны за доллар. Такие перемены вполне реальны, это результат сближения рыночного и официального курсов. Таким образом, НБУ надеется, что рынок вскоре сбалансируется и курс повсюду будет одинаковым.

Помешать этому могут только плохие новости

Курс доллара может не снизиться, если с фронта или от зарубежных партнеров придут нелестные новости. “По моему личному экспертному мнению, если не будет негативных новостей от наших зарубежных доноров или с фронтов, то наличный курс продажи доллара в ближайшие недели будет направляться к отметке 33,0 грн за доллар, это примерно тот рыночный консенсус, который уже сложился у банков по карточным курсам”, – отметил Шапран.

Относительно того, что НБУ ограничил свободную покупку валюты, это по мнению эксперта лишь для того, чтобы не раздувать панику среди населения и уберечь людей от спекулянтов.

В то же время другие эксперты считают, что доллар будет только дорожать

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что вскоре доллар действительно может немного подешеветь, но в долгосрочной перспективе, по крайней мере, осенью он снова вырастет. Укрепление гривни до 30 за доллар кажется эксперту невозможным и даже нежелательным для украинской экономики.

“Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация”, – объясняет Кущ.

А вот отметка в 40 грн/доллар уже в конце лета, Алексею кажется вполне реальной.