На днях курс долара різко зміниться: аналітики розповіли, чим це зумовлено
За теперішніми мірками, курс долара вже досить довго тримається на стабільній позначці. До цього, американська валюта встигла подорожчати майже до 40 грн, потім подешевшати до 36 грн, і зараз вже кілька тижнів це стабільна цифра 35,5 за 1 долар. Офіційний курс при цьому й надалі залишається на рівні 29,50 грн, однак він не доступний для простого населення.
Фінансовий аналітик Віталій Шапран, повідомив досить приємну новину. Днями, курс може наблизитися до офіційного і становити 33 гривні за долар. Такі зімни цілком реальні, це результат зближення ринкового і офіційного курсів. Таким чином НБУ надіється, що ринок незабаром збалансується і курс всюди буде однаковим.
Завадити цьому можуть лише погані новини
Курс долара може не знизитися, якщо з фронту або від зарубіжних партнерів прийдуть невтішні новини. “На мою особисту експертну думку, якщо не буде негативних новин від наших зарубіжних донорів або з фронтів, то готівковий курс продажу долара найближчими тижнями спрямовуватиметься до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус, який вже склався у банків щодо карткових курсів”, – зазначив Шапран.
Стосовно того, що НБУ обмежив вільну купівлю валюти, то це на думку експерта лише для того, аби не роздувати паніку серед населення і вберегти людей від спекулянтів.
Водночас інші експерти вважають, що долар лише дорожчатиме
В свою чергу фінансовий аналітик Олексій Кущ зауважив, що незабаром долар дійсно може трохи подешевшати, але в довгостроковій перспективі, чи принаймні восени він знову зросте. Зміцнення гривні до 30 за долар, здається експерту неможливим і навіть небажаним для української економіки.
“Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація”, – пояснює Кущ.
А от позначка у 40 грн/долар вже наприкінці літа, пану Олексію здається цілком реальною.