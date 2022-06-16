Названы четыре знака Зодиака, которые всю жизнь проживут от зарплаты до зарплаты

Есть люди, которым не то чтобы легко все удается, но по крайней мере что-то получается, они развиваются или как принято говорить “раскручиваются”. А есть такие, кто работает, старается, берет на себя сверхурочные рабочие часы, и все равно не может дотянуть даже до зарплаты, И что бы они ни делали, разбогатеть не удается, ведь на пути постоянно будут какие-то препятствия. К сожалению, богатство лишь в редких случаях светит четырем знакам Зодиака. По крайней мере, такого мнения астрологи.





Рыбы

Это творческие люди, поэтому они скорее выберут время, проведенное у любимого хобби, чем зарабатывание денег на не любимой работе. А еще Рыбы часто сомневаются в себе, поэтому конкуренты всегда впереди них. Как результат Рыбы редко имеют сбережения, и чаще обзаводятся долгами.

Весы

Проблема Весов в том, что они любят рисковать, а вот удачливостью похвастаться не могут. Им нравится влезать в авантюры, вкладываться в сомнительные проекты или даже играть в азартные игры. Выигрывают Весы редко, поэтому и по жизни они чаще бедны, чем наоборот. А вот если бы они научились более рационально управлять финансами, то шансы разбогатеть были бы вполне реальны.

Козорог

Козорогам трудно развиваться под чьим-то руководством, поэтому на наемной работе особых высот они не добьются. Куда лучше результаты в бизнесе, но и здесь не без проблем. Козорогам сложно признать какие-либо ошибки или попросить о помощи или совете. Вдобавок ко всему им часто не везет. Словом, небольшая погрешность для Козорога часто оборачивается большой финансовой утратой.

Рак

Раки очень нерешительны, они очень в себе сомневаются, и часто отказываются от перспективных предложений из-за банального страха. Раки – это те люди, которые могут проработать на одной работе всю жизнь. Более того, “больших денег” Раки тоже преимущественно боятся. Потому они к ним и не идут.