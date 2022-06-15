Больше никаких очередей и длинных процедур: в “Дию” добавили несколько новых услуг

Приложение “Дия” существенно упрощает жизнь украинцев. Благодаря применению приложения можно отказаться от многих очередей, и многие процедуры оформлять прямо дома. Ежемесячно “Дию” обновляют, добавляют туда еще больше услуг, что не может не радовать, особенно в настоящее время, когда люди не всегда могут добраться до нужных структур. На днях стало известно, что в “Дии” появился еще ряд новых опций.





Подача налоговой декларации теперь длится всего несколько минут

Сразу три новых анонса, среди которых подача декларации для плательщиков единого налога 2%. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что услуга подачи декларации доступна для предпринимателей третьей группы, которые подавали заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%.

“Во время военного положения время приобрело особую ценность. Сейчас как никогда важно, чтобы у людей была возможность не тратить время в очередях и заполнять бумажки”, – объяснил введение нововведения министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Среди двух других анонсов – растаможка автомобиля в “Дии” и возможность подать документы на усыновление детей. Над этими двумя опциями еще работают.

Как подать декларацию и уплатить налоги через “Дию”

Чтобы подать декларацию, нужно авторизироваться в “Дии”, зайти в меню Услуги и выбрать Налоги ФЛП. Далее подтянется декларация за соответствующий месяц, в которую нужно будет вписать сумму полученного дохода, проверить корректность личных данных и подписать декларацию с помощью электронной подписи. Подавать декларацию можно до 20 числа каждого месяца. Такое нововведение действует на весь период военного положения.

Уплатить налоги тоже можно через “Дию” в упрощенном режиме. После авторизации нужно в соответствующем разделе выбрать категорию “Уплата единого налога 2%” и выбрать удобный способ оплаты.

Если данные опции у вас не отображаются, попробуйте обновить приложение.