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Астрологи предупреждают об опасном июньском Полнолунии, которое еще называют Суперлуной

15.06.2022
1 хвилина на прочитання

Июньское Полнолуние, которое еще называют Суперлуной или Земляничной Луной состоялось вчера, 14 июня, но ее влияние все будут ощущать еще минимум всю следующую неделю. Спутник приблизился к Земле на рекордно малое расстояние, всего 362 тысячи километров, и это не пройдет незаметно ни для людей, ни для природы. В этот период многие будут испытывать в себе немало изменений, а еще могут происходить опасные катаклизмы.

Суперлуна оказывает опасное влияние на Землю

Такое катастрофически близкое приближение Луны к Земле нарушает массу гравитационных процессов. Как результат, могут наблюдаться сильные ураганы, вулканы, землетрясения, цунами, наводнения и т.д. Литосферные плиты начинают двигаться, и это очень опасно.
Что касается влияния на людей, то у многих будут обостряться эмоции. Люди будут чувствовать сильную мотивацию что-либо делать, или наоборот глобальную усталость и лень. У многих откроется второе дыхание к старым делам, некоторые совсем по другому посмотрят на ситуацию, которая их давно беспокоит.
В эти дни астрологи рекомендуют быть внимательными на дороге, и не совершать рискованных покупок или инвестиций. Возможна активация мошенников и аферистов.

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Что можно и нельзя делать в период Суперполнолуния?

Вот, что советуют делать астрологи и эзотерики в этот период:

  1. Наведите порядок в доме, попробуйте навести порядок в своих делах, планах и мыслях.
  2. Если чувствуете настроение и вдохновение, начните делать что-то из того, что давно откладывали. Вероятно, это будет что-то связанное с творчеством.
  3. Составьте подробные планы на будущее. Прямо пропишите их.
  4. Проводите время в компании приятных для вас людей и избегайте конфликтных ситуаций.

А вот чего нельзя делать:

  1. Откажитесь от дальних поездок особенно по новым маршрутам.
  2. Отложите важные финансовые сделки и крупные покупки.
  3. Не планируйте глобальные перемены, такие как переезд или смена работы.

Уже через неделю фаза Луны изменится и жизнь вернется в нормальное русло.

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15.06.2022
1 хвилина на прочитання
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