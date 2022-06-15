Астрологи предупреждают об опасном июньском Полнолунии, которое еще называют Суперлуной

Июньское Полнолуние, которое еще называют Суперлуной или Земляничной Луной состоялось вчера, 14 июня, но ее влияние все будут ощущать еще минимум всю следующую неделю. Спутник приблизился к Земле на рекордно малое расстояние, всего 362 тысячи километров, и это не пройдет незаметно ни для людей, ни для природы. В этот период многие будут испытывать в себе немало изменений, а еще могут происходить опасные катаклизмы.





Суперлуна оказывает опасное влияние на Землю

Такое катастрофически близкое приближение Луны к Земле нарушает массу гравитационных процессов. Как результат, могут наблюдаться сильные ураганы, вулканы, землетрясения, цунами, наводнения и т.д. Литосферные плиты начинают двигаться, и это очень опасно.

Что касается влияния на людей, то у многих будут обостряться эмоции. Люди будут чувствовать сильную мотивацию что-либо делать, или наоборот глобальную усталость и лень. У многих откроется второе дыхание к старым делам, некоторые совсем по другому посмотрят на ситуацию, которая их давно беспокоит.

В эти дни астрологи рекомендуют быть внимательными на дороге, и не совершать рискованных покупок или инвестиций. Возможна активация мошенников и аферистов.

Что можно и нельзя делать в период Суперполнолуния?

Вот, что советуют делать астрологи и эзотерики в этот период:

Наведите порядок в доме, попробуйте навести порядок в своих делах, планах и мыслях. Если чувствуете настроение и вдохновение, начните делать что-то из того, что давно откладывали. Вероятно, это будет что-то связанное с творчеством. Составьте подробные планы на будущее. Прямо пропишите их. Проводите время в компании приятных для вас людей и избегайте конфликтных ситуаций.

А вот чего нельзя делать:

Откажитесь от дальних поездок особенно по новым маршрутам. Отложите важные финансовые сделки и крупные покупки. Не планируйте глобальные перемены, такие как переезд или смена работы.

Уже через неделю фаза Луны изменится и жизнь вернется в нормальное русло.