Украинцам выдают по 6,6 тыс. грн: кто имеет право на выплаты и как получить
Новая программа помощи предназначена для наиболее незащищенных слоев населения.
В Украине начала действовать новая программа предоставления материальной помощи. Создана эта программа для поддержки граждан, которые принадлежит к наиболее незащищенным категориям населения. Одноразовую выплату в сумме 6660 грн могут получить украинцы из временно оккупированных областей, в частности, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.
Кто имеет право на выплаты?
Средства для выплаты материальной помощи по указанной программе предоставил благотворительный фонд ADRA Ukraine. Получить деньги могут украинцы, принадлежащие к следующим категориям:
- лица, которые в одиночку обеспечивают свою семью;
- многодетные семьи;
- беременные и кормящие женщины;
- дети, находящиеся в группе риска (из зоны боевых действий, сироты, имеющие хронические болезни и т.д.);
- люди с особыми потребностями старше 50 лет;
- инвалиды;
- лица, имеющие тяжелые хронические заболевания;
- граждане с ранениями, полученными в результате военных действий.
Представители всех этих категорий населения имеют право на 6660 грн помощи, но только в том случае, если раньше они не получали выплаты от других организаций или фондов.
Как зарегистрироваться на получение помощи?
Чтобы подать заявку на получение выплаты в сумме 6660 грн, нужно позвонить на гарячую линию по одному из номеров: 093-170-67-39, 067-333-17-52, 050-615-57-50. Операторы принимают звонки с 8 до 18 часов каждый день, кроме субботы.
После этого необходимо отправить в специальный чат-бот в Telegram или Viber копии документов. Какие документы понадобятся, объяснит оператор. Обычно это:
- копия паспорта (первая-вторая страница и прописка), если паспорт в виде ID-карты, то нужно сделать копию приложения с пропиской;
- индивидуальный налоговый номер;
- свидетельство о рождении (для детей);
- документ, свидетельствующий о принадлежности к незащищенной категории.
В случае одобрения зарегистрированной заявки гражданину придет СМС о начислении денег.
Следует отметить, что документы, отправленные в чат-бот без предварительного разговора с оператором горячей линии, не будут считаться основанием для регистрации на получение выплат.