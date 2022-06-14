Комаровский рассказал, какие сезонные ягоды категорически нельзя есть детям

Лето в полном разгаре, а вместе с ним начался и сезон фруктов и ягод. Земляника, клубника, черешня все это без сомнения полезно и вкусно, но есть ряд ягод, несущих смертельную опасность, для взрослых и детей. Комаровский рассказал, что должны знать родители о сезонных ягодах и какую информацию обязательно должны донести своим детям.





Нельзя есть неизвестные полевые и лесные ягоды

В лесу или даже на огороде иногда может вырастет что-то очень аппетитное на вид, но крайне несъедобное. Дети, к сожалению, не всегда понимают, что не каждая ягода полезна, поэтому родители должны объяснить, что без их согласия ничего срывать и есть нельзя. Комаровский назвал минимум четыре вида ягод, которые часто встречаются в наших широтах и являются ​​по-настоящему ядовитыми:

Майский ландыш. Ландыш имеет не только нежные белые цветы с невероятным запахом, но и небольшие ягодки, с очень опасным составом. Всего несколько таких ягод могут спровоцировать сильнейшее отравление и даже смерть.

Волчья ягода. Растет преимущественно в июле в начале августа и имеет красно-оранжевый цвет. Категорически запрещается их есть, ведь последствия плачевны и очень быстро наступают.

Белладонна – черные и довольно аппетитные на вид ягоды, которые вызывают нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Бузина красная. Ягоды, и вообще дерево, на котором они растут, очень похожи на рябину, однако это не одно и то же. Ягоды бузины ядовиты.

Все домашние и полезные ягоды нужно есть регулярно

Что касается всех известных нам ягод таких как малина, красная смородина, черная смородина, ежевика и т.д., то их необходимо употреблять ежедневно. Они содержат много витаминов и полезных компонентов. Комаровский уверяет, если съесть ежедневно хотя бы два стакана различных ягод, то можно провести профилактику многих серьезных болезней, например, Альцгеймера или Паркинсона.