Комаровський розповів, які сезонні ягоди категорично не можна їсти дітям

Літо у повному розпалі, а разом з ним розпочався й сезон фруктів та ягід. Суниця, полуниця, черешня все це без сумніву корисно та смачно, але є ряд ягід, які несуть смертельну небезпеку, для дорослих та дітей. Комаровський розповів, що мають знати батьки про сезонні ягоди, і яку інформацію обов’язково повинні донести своїм дітям.





Не можна їсти не відомі польові та лісові ягоди

В лісі, чи навіть на городі інколи може виросте щось дуже апетитне на вигляд, але вкрай неїстівне. Діти на жаль не завжди розуміють, що не кожна ягода корисна, тому батьки повинні пояснити, що без їхньої згоди нічого зривати та їсти не можна. Комаровський назвав мінімум чотири види ягід, які часто зустрічаються в наших широтах і є по-справжньому отруйними:

Травнева конвалія. Конвалія має не лише ніжні білі квіти з неймовірним запахом, а й невеличкі ягідки, з дуже небезпечним складом. Всього кілька таких ягід можуть спровокувати сильне отруєння і навіть смерть.

Вовча ягода. Росте переважно в липні на початку серпня і має червоно-помаранчевий колір. Категорично забороняється їх їсти, адже наслідки плачевні і дуже швидко настають.

Беладонна — чорні і досить апетитні на вигляд ягоди, які викликають порушення дихальної та серцево-судинної системи.

Бузина червона. Ягоди, і загалом дерево на якому вони ростуть, дуже схожі на горобину, однак це не одне й те саме. Ягоди бузини отруйні.

Всі домашні та корисні ягоди потрібно їсти регулярно

Щодо всіх відомих нам ягід таких як малина, порічки, смородина, ожина тощо, то їх необхідно вживати щодня. Вони мають багатий вміст вітамінів та корисних компонентів. Комаровський запевняє, якщо з’їсти щодня бодай дві склянки різних ягід, то можна здійснити профілактику багатьох серйозних хвороб, наприклад, Альцгеймера чи Паркінсона.