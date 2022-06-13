Гривна слабеет на глазах: сможет ли НБУ удержать курс доллара в «разумных» пределах

Решение НБУ разрешить банкам продавать валюту по рыночной стоимости, принятое с целью усилить гривну, уже исчерпало всю свою эффективность. Курс остановился на отметке 35,25 грн/долл и, похоже, уже не опустится ниже. Между тем по отношению к евро гривна ослабела до 37,5 грн/евро. Сможет ли Нацбанк удержать курс валют хотя бы на таком уровне?





Как отметил аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов, поддерживать фиксированный курс валют Национальному банку с каждым днем становится все труднее. Свое утверждение эксперт аргументирует тем, что объем международных резервов Украины в течение мая сократился на 1,85 млрд. долл., и в начале июня уже составлял всего 25,1 млрд. долларов.

Такое значительное уменьшение резервной суммы произошло именно из-за продажи НБУ валюты на межбанке, которую он осуществлял для поддержки курса. Хотя стоит отметить, что часть расходов регулятора была компенсирована благодаря финансированию, полученному от международных партнеров.

Гойлов также отметил, что одновременно с повышением Нацбанком учетной ставки до 25%, правительство приняло постановление о «плавающем» проценте для украинских военных облигаций. Таким образом, регулятор получил право скупать эти ОВГЗ с привязкой к новой учетной ставке. Остальные инвесторы такой возможности пока не имеют. Это эксклюзивное право НБУ.

В целом же доходность военных ОВГЗ сейчас далека от рыночных реалий. Она не покрывает даже потребительскую инфляцию, которая, по данным Государственной статистической службы, еще в прошлом месяце достигла 18%.

При этом Национальный банк уже сегодня, 14 июня, планирует снова разместить на рынке военные облигации в долларах со сроками погашения от 3 до 18 месяцев и в евро – на 12 месяцев. Ведь предыдущее размещение ОВГЗ, несмотря на фактически отрицательную доходность, привлекло немало инвесторов.

Но на этот раз, по мнению эксперта, главным покупателем ценных бумаг в валюте станет все же Нацбанк. В противном случае придется использовать достаточно экстремальные методы для поддержки курса. Например, пересматривать и сокращать расходы государственного бюджета или даже повышать налоги.