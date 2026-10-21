Наступает новая эра процессоров: Apple, Nvidia и Samsung готовят технологический прорыв

Сентябрь 2026 года принёс несколько важных технологических открытий, которые могут изменить производство процессоров, развитие искусственного интеллекта и мировой рынок полупроводников.

Крупнейшие производители чипов работают над новыми технологиями литографии, Apple впервые выпустила устройства с 2-нанометровыми процессорами, а Nvidia расширяет своё влияние на рынке оборудования для искусственного интеллекта. В то же время китайские производители памяти сокращают технологическое отставание от конкурентов. Рассмотрим важнейшие события, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы.

ASML, TSMC, Intel и Samsung готовят революцию в производстве микросхем

Одним из важнейших событий сентября стало соглашение о переходе на фотоматрицы большего размера для передовой EUV-литографии. Компании ASML и TSMC объявили о совместной инициативе, которую также поддержали другие участники полупроводниковой отрасли, в частности Intel и Samsung.

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Сегодня в производстве используются фотошаблоны диаметром 6 дюймов, тогда как новая технология предусматривает переход на 12-дюймовый формат. Пилотную производственную линию планируют запустить в 2031 году, а готовность оборудования к промышленному использованию ожидается в 2033 году.

Это изменение необходимо для развития технологии High-NA EUV, которая позволяет создавать ещё более мелкие элементы микросхем. Проблема заключается в том, что из-за особенностей новой оптической системы площадь одной экспозиции на кремниевой пластине уменьшается вдвое.

Более крупные фотошаблоны помогут устранить это ограничение, упростить изготовление крупных процессоров и снизить производственные затраты. Это нововведение станет особенно важным для чипов искусственного интеллекта, содержащих огромное количество транзисторов.

Первые 2-нанометровые процессоры TSMC успешно вышли на рынок

Сентябрь также стал важной вехой для тайваньской компании TSMC. В продажу поступили первые устройства Apple с процессорами, изготовленными по технологическому процессу класса 2 нм.

Речь идет об iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с чипом A20 Pro, а также об обновленном Mac mini с процессором M6. Новое поколение использует транзисторы Gate-All-Around (GAA), в которых затвор окружает канал с нескольких сторон, обеспечивая лучший контроль электрического тока.

And here's the beautiful @Apple A20 Pro die shot from the talented @SemiAnalysis_ STEEL team. Floorplan with and without color overlay. pic.twitter.com/lMv4qtfsxS — High Yield (@highyieldYT) September 26, 2026

По данным Apple, процессор A20 Pro обладает на 50 % большей пропускной способностью памяти по сравнению с предшественником, а производительность его семиядерной графической системы выросла на 40 %. Новый M6 также демонстрирует заметное улучшение энергоэффективности и скородействия.

Переход на GAA позволяет размещать больше транзисторов на той же площади и снижать потери энергии. Это особенно важно для смартфонов, где производительность ограничивается нагревом и ёмкостью аккумулятора.

Технология N2 станет основой следующих поколений мобильных процессоров. Среди её потенциальных преимуществ — повышение тактовых частот без пропорционального увеличения энергопотребления.

Nuvacore разрабатывает процессор, который сможет работать с различными архитектурами

Американский стартап Nuvacore представил необычный подход к созданию процессоров. Компания разрабатывает универсальное ядро WarpCore, которое можно будет адаптировать к различным наборам инструкций, в частности к ARM, x86 и RISC-V.

Традиционно разработчики сначала выбирают архитектуру процессора, а уже потом создают его внутренние компоненты. Nuvacore предлагает противоположный подход под названием Core First: сначала разрабатывается основная часть вычислительного ядра, а совместимость с конкретным набором инструкций обеспечивается позже.

We said we planned to rewrite the rules of silicon. We meant it.



Today, we’re sharing the first details of our Core First approach. At NUVACORE, we can build a significant portion of the foundational CPU core IP before locking in an instruction set, giving our team the freedom… pic.twitter.com/Y5TJoAFdAH — NUVACORE (@NUVACOREAI) September 29, 2026

Это потенциально позволит использовать одну базовую микроархитектуру в различных процессорах без необходимости каждый раз создавать её с нуля.

Особое внимание привлекает команда стартапа. Среди его основателей — Джерард Уильямс III, Джон Бруно и Рам Сринивасан, которые ранее работали над процессорами Apple, Nuvia и Qualcomm. В частности, их опыт связан с разработкой высокопроизводительных ARM-ядер.

Пока Nuvacore не называет сроки появления коммерческих процессоров, однако эта технология может заинтересовать производителей серверного оборудования, которые ищут альтернативы традиционным архитектурам.

Nvidia расширяет своё влияние даже на процессоры конкурентов

Компания Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке оборудования для искусственного интеллекта. В сентябре стало известно о партнерстве с американским стартапом d-Matrix, который разрабатывает специализированные ускорители для выполнения моделей ИИ.

Новые чипы Raptor будут поддерживать технологию NVLink Fusion и смогут работать в серверной инфраструктуре Nvidia MGX.

Это позволит объединять ускорители d-Matrix с центральными процессорами Nvidia Vera, сетевыми адаптерами ConnectX, контроллерами BlueField и другими компонентами экосистемы.

🤝 @dMatrix_AI is adopting NVIDIA NVLink Fusion to connect its next-generation Raptor XPUs with NVIDIA AI infrastructure, joining a growing ecosystem of partners using our rack-scale architecture for AI factory-scale deployment.



By bringing together NVIDIA NVLink scale-up,… pic.twitter.com/xh3bqLy8Dl — NVIDIA AI Infrastructure (@NVIDIAAIInfra) September 10, 2026

Интересно, что d-Matrix разрабатывает технологию трехмерного размещения памяти DRAM непосредственно над вычислительными элементами. Такая конструкция позволяет сократить расстояние передачи данных, уменьшить задержки и повысить энергоэффективность.

Это партнерство свидетельствует об изменении стратегии Nvidia. Компания стремится зарабатывать не только на продаже собственных графических ускорителей, но и на инфраструктуре, объединяющей оборудование различных производителей.

Для конкурентов это создает сложную ситуацию: они могут разрабатывать собственные мощные чипы, однако для их эффективного использования в крупных дата-центрах всё чаще нуждаются в технологиях Nvidia.

Искусственный интеллект создает огромный спрос на обычные процессоры

Сентябрьские презентации новых ИИ-агентов продемонстрировали ещё одну важную тенденцию. Несмотря на стремительный рост спроса на графические ускорители, обычные центральные процессоры по-прежнему играют решающую роль в развитии искусственного интеллекта.

Компания Meta представила персонального агента Muse, а OpenAI — платформу Dots. Оба решения способны самостоятельно выполнять задачи пользователей, работать с приложениями и использовать собственную облачную вычислительную среду.

I’ve seen a couple of posts about this so wanted to demystify. Today, every Muse user gets a free computer in the cloud. It's a real computer, and we’ve designed the security architecture of the Muse Secure VM carefully so you and your Muse can do almost anything you could with a… pic.twitter.com/tdk4vYvF5z — David Singleton (@dps) September 24, 2026

Исследование технических характеристик этих сред показало интересные результаты.

По данным Tom’s Hardware, виртуальная среда Meta Muse использует два ядра AMD EPYC Turin и 8 ГБ оперативной памяти. Для OpenAI Dots независимые измерения зафиксировали доступ к девяти логическим процессорам AMD EPYC и примерно 9,7 ГБ памяти. Эти конфигурации не обязательно являются постоянными для всех пользователей.

Если число пользователей персональных ИИ-агентов будет расти до десятков или сотен миллионов, потребность в серверных процессорах и памяти может увеличиться в разы.

При этом физические ресурсы могут распределяться между многими пользователями, поэтому количество необходимых ядер нельзя просто умножить на число активных агентов. Впрочем, тенденция уже очевидна: развитие автономного искусственного интеллекта создает новый источник спроса на серверные процессоры.

Китайская компания CXMT сокращает отставание от Samsung и Micron

Одно из важнейших достижений сентября принадлежит китайской компании CXMT, которая объявила о начале массового производства оперативной памяти по технологии пятого поколения G5.

Новый технологический процесс предусматривает четырехкратное формирование структур SAQP и использование металлических затворов с диэлектриком высокой проницаемости (HKMG). Подобные решения уже применяются ведущими мировыми производителями памяти.

CXMT может похвастаться новым поколением технологического процесса производства памяти DRAM.

По данным CXMT, новая технология позволяет получать как минимум на 50 % больше кристаллов из одной кремниевой пластины по сравнению с предыдущим поколением. Это напрямую влияет на себестоимость производства и конкурентоспособность продукции.

Компания также представила чипы LPDDR5X емкостью 24 Гб, предназначенные для смартфонов и другой портативной электроники.

Прогресс китайского производителя уже находит отражение на мировом рынке. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года доля CXMT в глобальной выручке от продаж DRAM достигла 10 %, тогда как годом ранее она составляла всего 4 %.

Для сравнения: доля Samsung на рынке составляла 38 %, SK Hynix — 25 %, а Micron — 24 %.

В то же время дальнейшее развитие китайской полупроводниковой отрасли будет зависеть от доступа к передовому оборудованию. Ограничения на поставки современных литографических систем остаются серьёзным препятствием для сокращения технологического отставания.

Однако последние достижения CXMT свидетельствуют о том, что китайские производители постепенно становятся реальными конкурентами компаний, десятилетиями доминировавших на мировом рынке оперативной памяти.