Стало известно, в какой стране украинские беженцы зарабатывают от 4000 евро в месяц

Несколько миллионов украинцев убежали от войны за границу. Большинство людей регистрируются там, как временные переселенцы. Это позволяет им легально находиться в той или иной стране в течение 1-2 лет, а также иметь право на работу, обучение и т.д. Правда, условия повсюду разные. Где-то работы больше, где-то меньше. Кое-где украинцы без опыта и знания языка претендуют на несколько сотен долларов, в то время как в других странах могут заработать несколько тысяч в месяц. Высокими зарплатами похвастались беженцы, переехавшие в Швейцарию. Там находится около 50 000 наших соотечественников.





В Швейцарии средняя зарплата составляет 6000 евро

Местные зарабатывают в среднем по 6000 евро в месяц, а украинцы без опыта работы и с базовым английским могут претендовать на 3500-4500 евро. Это в несколько раз больше, чем во многих других европейских странах. Кем могут устроиться временно перемещенные лица:

Есть вакансии упаковщиков на разных фабриках. Зарплата таких специалистов составляет около 4300 евро в месяц, а рабочий день насчитывает 8-10 часов. Можно найти работу уборщика и за неполный рабочий день получать 1500 евро в месяц. Также, есть вакансии сборщиков на предприятиях, зарплата которых превышает 4100 евро.

Правда, так повезло только тем, кто уже уехал в эту страну, ведь Швейцария не великое государство, соответственно всех желающих она точно принять не сможет. В первые месяцы украинцы могли выбирать регион, в котором они хотят остановиться. Сейчас придется поселиться там, куда направят специальные организации, которые занимаются вопросом беженцев.

На данный момент украинцы получают временное убежище в Швейцарии по упрощенной процедуре и в ускоренном порядке получают защитный статус S. С этим статусом украинцы имеют возможность жить в стране в течение года и в дальнейшем по желанию продлить этот срок.