Стало відомо у якій країні українські біженці заробляють від 4000 євро на місяць

Кілька мільйонів українців втекли від війни закордон. Більша частина людей реєструються, як тимчасові переселенці. Це дає їм змогу легально перебувати в тій чи іншій країні протягом 1-2 років, а ще мати право на роботу, навчання тощо. Щоправда, умови всюди різні. Десь роботи є більше, десь менше. Подекуди українці без досвіду та знання мови претендують на кілька сотень доларів, тоді як в інших країнах можуть заробити кілька тисяч в місяць. Високими зарплатами похвалилися біженці, які переїхали в Швейцарію. Там зараз перебуває близько 50 000 наших співвітчизників.





В Швейцарії середня зарплата становить 6000 євро

Місцеві заробляють в середньому по 6000 євро в місяць, а українці без досвіду роботи та з базовою англійською можуть претендувати на 3500-4500 євро. Це у кілька разів більше ніж в багатьох інших європейських країнах. Ким можуть влаштуватися тимчасово переміщені особи:

Є вакансії пакувальників на різноманітних фабриках. Зарплата таких фахівці становить близько 4300 євро в місяць, а робочий день налічує 8-10 годин. Можна знайти роботу прибиральника і за неповний робочий день отримувати 1500 євро в місяць. Також, є вакансії складальників на підприємствах, зарплата яких перевищує 4100 євро.

Щоправда, так пощастило лише тим хто вже виїхав в цю країну, адже Швейцарія не велика держава, відповідно всіх охочих вона точно прийняти не зможе. В перші місяці українці могли вибирати регіон в якому вони хочуть зупинитися. Зараз, прийдеться поселитись там, куди направлять спеціальні організації, які займаються питанням біженців.

На даний момент українці отримують тимчасовий прихисток в Швейцарії за спрощеною процедурою і у прискореному порядку получають захисний статус S. З цим статусом українці мають можливість жити в країні протягом року і надалі за бажанням продовжити цей термін.