Анонсований ремейк культового хорору Resident Evil 4

У рамках State of Play було показано короткий відеоролик переосмислення культового хорору. У відео показано тихе іспанське село, на території якого протагоніст Леон Кеннеді бореться із зомбі та монстрами.





Ремейк Resident Evil 4 – гри, випущеної в 2004-му році – зможе похвалитися новим двигуном і, відповідно, крутою графікою. Візуально новинка нагадає ремейки Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis. Також у переосмисленні знаменитого хорору буде унікальний контент для гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR2. Про що мова? Розробники не повідомили.

Також компанія CAPCOM анонсувала версію Resident Evil Village для VR-шолома PlayStation VR2. Дату релізу, втім, девелопери не назвали.