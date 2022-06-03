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Анонсований ремейк культового хорору Resident Evil 4

Гру анонсували 2 червня у рамках презентації State of Play. Йдеться про повноцінний рімейок культового хорору від Sony та Capcom.

03.06.2022
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Resident Evil 4

У рамках State of Play було показано короткий відеоролик переосмислення культового хорору. У відео показано тихе іспанське село, на території якого протагоніст Леон Кеннеді бореться із зомбі та монстрами.

Ремейк Resident Evil 4 – гри, випущеної в 2004-му році – зможе похвалитися новим двигуном і, відповідно, крутою графікою. Візуально новинка нагадає ремейки Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis. Також у переосмисленні знаменитого хорору буде унікальний контент для гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR2. Про що мова? Розробники не повідомили.

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Також компанія CAPCOM анонсувала версію Resident Evil Village для VR-шолома PlayStation VR2. Дату релізу, втім, девелопери не назвали.

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03.06.2022
Менше хвилини
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