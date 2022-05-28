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Стало известно, каким будет курс доллара в течение летних месяцев

29.05.2022
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На днях Национальный Банк Украины решил “отпустить” курс в свободное плавание, и сразу же спровоцировал панику среди населения. Доллар начало сильно штормить, и он успел даже достичь отметки в 40 гривен за единицу. Правда, сейчас курс снова опустился примерно до 35-36 гривен за единицу, но ситуация максимально нестабильна. В результате в Украине начало действовать сразу три валютных курса: официальный на сайте НБУ, карточный, которым пользуются только беженцы, и действующий на черном рынке и в обменниках, по которым могут купить валюту украинцы.


НБУ хотел вернуть банки на рынок

Отпустив курс НБУ таким образом захотел вернуть банки на рынок, чтобы они могли самостоятельно устанавливать цену валюты и конкурировать с обменниками. Сейчас происходит так называемое сбалансирование, когда черный и официальный рынок доходят до консенсуса. Уже через 2-3 недели курс должен быть одинаковым по всем пунктам продаж и зафиксироваться на отметке примерно в 35 грн за доллар. Таким он вероятно будет, как минимум, все лето.

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Для украинцев за границей появились некоторые ограничения

Также, на днях НБУ запретил украинцам, находящимся за границей снимать в день более 50 000 гривен с валютных счетов. Раньше можно было снять сумму, эквивалентную 100 000 гривен. Мол, люди за границей начали снимать массово валюту, чтобы купить доллар по выгодному курсу и это дало большую нагрузку на банковскую систему в Украине. Будут ли пересматривать лимиты еще раз, когда ситуация немного нормируется, неизвестно.

Также НБУ сообщил свежую информацию для проживающих в Германии беженцев. Для них появилась возможность обменять наличные гривны на евро в местных банках. Об актуальном курсе немецкая сторона будет сообщать каждую пятницу.

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29.05.2022
1 хвилина на прочитання
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