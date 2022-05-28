Стало відомо, яким буде курс долара протягом літніх місяців

Днями Національний Банку України вирішив “відпустити” курс у вільне плавання, і одразу ж спровокував паніку серед населення. Долар почало неабияк штормити, і він встиг навіть досягти позначки у 40 гривень за одиницю. Щоправда зараз курс знову опустився приблизно до 35-36 гривень за одиницю, але ситуація максимально нестабільна. В результаті в Україні почало діяти одразу три валютних курси: офіційний на сайті НБУ, картковий, яким користуються лише біженці, і той, який діє на “чорному ринку” і в обмінниках, за яким можуть купити валюту українці.





НБУ хотів повернути банки на ринок

Відпустивши курс, НБУ таким чином захотів повернути банки на ринок, щоб вони могли самостійно встановлювати ціну валюти і конкурувати з обмінниками. Зараз відбувається так зване збалансування, коли чорний ринок і офіційний доходять до консенсусу. Вже через 2-3 тижні курс має бути однаковим по всіх пунктах продажу і зафіксуватися на позначці приблизно у 35 грн за долар. Таким він ймовірно буде, як мінімум все літо.

Для українців закордоном з’явились деякі обмеження

Також, днями НБУ заборонив українцям, які перебувають закордоном знімати в день більше ніж 50 000 гривень з валютних рахунків. Раніше можна було зняти суму, яка еквівалентна 100 000 гривень. Мовляв, люди закордоном почали знімати масово валюту, щоб купити долар за вигідним курсом і це дало велике навантаження на банківську систему в Україні. Чи переглядатимуть ліміти ще раз, коли ситуація трохи внормується, невідомо.

Також, НБУ повідомив свіжу інформацію для біженців, які проживають в Німеччині. Для них з’явилася можливість обміняти готівкові гривні на євро у місцевих банках. Про актуальний курс німецька сторона повідомлятиме щоп’ятниці.