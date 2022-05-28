Появилась информация о подорожании газа в три раза: кого это коснется?

С тех пор, как в Украине внедрено военное положение, тарифы на отопление для населения оставались неизменными. Более того, даже ежегодного подорожания в связи с завершением отопительного сезона, не произошло. Населению обещают, пока будет продолжаться война — тарифы будут оставаться неизменными. И действительно, в мае почти все поставщики выставили тариф, который не превышал 8 гривен, а кое-где даже дешевле. В то же время, для определенной категории украинцев дела не так утешительны. Им придется платить в три раза больше.





Газ подорожает для предприятий тепловой коммунальной энергетики

Стало известно, что компания “Нафтогаз Трейдинг” в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза – до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС). По словам представителей компании, в “Нефтегаз Трейдинг” рассмотрели обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа учитывая заключенные между компанией и предприятиями договоры. Анализируя их, были сформированы объемы газа на отопительный сезон 2022-2023.

Следующий отопительный сезон будет довольно трудным

В то же время, в Правительстве уже заявляют, что осень и зима в Украине будет тяжелой. Экономика не в лучшем состоянии, и внешний долг, к сожалению, только растет. Уже сейчас у Украины более 90 миллиардов долларов внешнего долга, ведь львиная доля помощи от других государств — это кредиты. Также украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги, хотя с начала войны это можно было не делать, не боясь за штрафы. Людям рекомендуют не накапливать долги, ведь их все равно придется отдавать. Спишут задолженность только тем, у кого разрушены дома или повреждены настолько, что временно не пригодны для проживания.