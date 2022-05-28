З’явилася інформація про подорожчання газу втричі: кого це торкнеться?

Відколи в Україні впроваджено воєнний стан, тарифи на опалення для населення залишалися незмінними. Ба більше, навіть щорічного подорожчання у зв’язку з завершенням опалювального сезону, не відбулося. Населенню обіцяють, допоки триватиме війна — тарифи залишатимуться незмінними. І справді, в травні майже всі постачальники виставили тариф, який не перевищував 8 гривень, а подекуди навіть дешевше. Водночас, для певної категорії українців справи не такі втішні. Їм доведеться платити у тричі більше.





Газ подорожчає для підприємств теплової комунальної енергетики

Стало відомо, що компанія “Нафтогаз Трейдинг” в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази – до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ). Зі слів представників компанії, у “Нафтогаз Трейдинг” розглянули звернення Міністерства енергетики України стосовно ціни газу враховуючи укладені між компанією та підприємствами договори. Аналізуючи їх, було сформовано обсяги газу на опалювальний сезон 2022-2023.

Наступний опалювальний сезон буде доволі важким

Водночас в Уряді вже заявляють, що осінь та зима в Україні буде важкою. Економіка не в кращому стану, і зовнішній борг на жаль лише зростає. Вже зараз Україна має понад 90 мільярдів доларів зовнішнього боргу, адже левова частка допомоги від інших держав — це кредити. Також українців закликають сплачувати комунальні послуги, хоча від початку війни це можна було не робити не боячись за штрафи. Людям рекомендують не накопичувати борги, адже їх все одно прийдеться віддавати. Спишуть заборгованість лише тим, в кого зруйновані домівки, або пошкоджені настільки, що тимчасово не придатні для проживання.