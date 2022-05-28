С 1 июня “Киевстар” навсегда закрывает ряд популярных услуг

“Киевстар” – один из крупнейших мобильных операторов Украины, обслуживающий миллионы украинцев. В компании заявили, что готовят несколько изменений, в том числе закрывают три популярных пакета. Речь о “4G 10 000 МБ”, “Бонусных 1000” и “Бонусных 3000 МБ”. Эти пакеты действительно имели популярность среди многих украинцев, однако с 1 июня они перестанут существовать. О закрытии пакетов все их владельцы получат дополнительное смс-уведомление. Тем, кто привык и нуждается в дополнительных мегабайтах интернета, Киевстар сможет предложить альтернативные варианты.





Параллельно запускают новый тариф и несколько акционных предложений

В то же время будут и новые тарифы, например, уже 2 июня компания запускает новый военный тарифный план “LOVE UA”, который будет актуален для бизнес- и контрактных клиентов. Детальнее об условиях тарифа станет известно в день запуска.



Также, недавно Киевстар вернул плату за счет, теперь номер снова нужно ежемесячно пополнять. Но осталось акционное предложение, с помощью которого можно звонить на один номер бесплатно. Подключить акцию можно несколькими способами:

сделать это в приложении “Мой Киевстар”

позвонить на горячую линию компании 535 и следовать дальнейшим инструкциям

отправить запрос с соответствующей комбинацией, введя код *535*380ХХХХХХХХХ#, где ХХХХХХХХХХ — номер абонента Киевстар, с которым хотят быть всегда на связи.

Звонить на выбранный номер можно безлимитное количество раз. Менять номер можно, но только раз в месяц.

Напомним, что до конца года абоненты Киевстар также могут бесплатно заказать безлимитный мобильный интернет и звонки в сети на один день каждую неделю. Даже если они не пополняют свой счет и не платят за услуги в своем тарифе.