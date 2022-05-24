Ввезено почти 100 тысяч авто: какие марки чаще всего покупают украинцы под “нулевую растаможку”

С апреля в Украине действует закон, согласно которому украинцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного сбора за ввозимые из-за границы автомобили. То есть растаможка, которая обычно обходилась украинцам в среднем в 2000 долларов, сейчас не стоит ничего. Конечно, это вызвало настоящий аншлаг, и уже через несколько дней по ту сторону границы образовались километровые очереди из автомобилей, которые направлялись к своим новым владельцам в Украину. Только за один месяц украинцы купили почти 100 000 автомобилей за границей, а государственный бюджет недополучил примерно 10 миллиардов гривен.





Какие машины покупают чаще всего?

Ситуация с нулевым растаможиванием уже успела обрасти рядом скандалов. Людей возмущал тот факт, что из-за границы пригоняют авто премиум-класса за несколько десятков тысяч долларов.

Мол закон переписывали для тех, кто потерял авто в результате боевых действий, а не для тех, кто банально хочет на этом нажиться. Но в конце концов, если проанализировать статистику, то обычных среднестатистических автомобилей по разумной цене было куплено гораздо больше. Итак, рейтинг следующий:

VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;

VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;

SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;

AUDI A6 – 2414 шт.;

VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;

RENAULT MEGANE – 2302 шт.;

AUDI A4 – 2282 шт.;

OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;

FORD FOCUS – 1863 шт.;

OPEL ASTRA – 1782 шт.

Средний год выпуска этих машин – 2008-2009, а средняя стоимость 4600 долларов. Чаще всего автомобили покупают на территории Германии, Польши, реже в Бельгии, Франции и Нидерландах.

Украинцы говорят, что авто за границей подорожали

Кое-кто радуется, что действительно смог сэкономить, другие говорят, что автомобили за границей резко подорожали, а еще если воспользоваться услугами перевозчика, ведь не всем мужчинам позволено покидать Украину, то и вовсе экономия получается не существенной. Сколько времени еще будет продолжаться нулевое растаможивание, пока неизвестно.