Названы ряд продуктов питания, которые рекордно подорожают, а могут и вовсе исчезнуть с полок

С тех пор как в Украине идет война, цены на продукты питания и ряд других товаров стали очень нестабильными. Что-то рекордно дорожает, как, например, гречка, что-то наоборот дешевеет, как куриные яйца. А кое-что и вовсе периодически исчезает с полок, как, например, обычная соль. Война продолжается, и ситуация с ценами и продуктами только усложняется. Чем стоит запастись, что может оказаться в дефиците, а за что не следует волноваться? Рассказываем.





С начала войны регулярно дорожает несколько важных продуктов

С тех пор как началась война, больше всего увеличивались цены на следующие продукты питания:

Мука подорожала минимум на 5-7 грн/кг. Гречка выросла до рекордных 80 гривен за килограмм, но цена варьируется в зависимости от торговой сети, и кое-где можно найти на несколько гривен дешевле. Лук подорожал минимум на 10 гривен за кг. Овощи и фрукты рекордно подорожали. Бананы стоят 50-60 грн/кг, помидоры 80-90 грн, морковь от 21 грн/кг, тогда как до войны ее цена была примерно 13-14 грн/кг.

Эксперты говорят, что эти продукты будут дорожать и дальше, особенно овощи и фрукты значительная часть которых родом из Херсона и Запорожья, где сейчас продолжаются бои и есть временно оккупированные территории. Также кое-что может совсем исчезнуть с полок, как вот те же овощи, например, красный перец. Время от времени в магазинах не хватает соли, петрушки и укропа, но это говорит правительство, проблема циклического характера.

Кое-что наоборот дешевеет

Очень странно, но есть продукты, которые во время войны, наоборот, очень подешевели. К примеру, куриные яйца, которые до войны стоили по 40 грн/10 штук, теперь стоят 23 грн за десяток. Подешевело и подсолнечное масло, ведь в стране есть большие его запасы. Масло не хранится долго, а экспортировать его за границу сейчас невозможно из-за заблокированных портов.