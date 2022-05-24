Гороскоп на 24 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
Цей день є непотрібною суєтою та хибними надіями. Нові починання найкраще відкласти на завтра, а цього дня зайнятися вже розпочатими справами. День невеликих доробок, виправлень та підтримки старих зв’язків.
Повна пасивність дій у цей день буде дуже небажаною. Не ігноруйте помилки, оскільки в майбутньому вони обов’язково спливуть на поверхню і доведеться починати все наново.
23-24 місячна доба.
Місяць у Рибах .
П’ятий сонячний день.
Сонце в знаку Близнюки .
Камені дня: родоніт, агат.
Кольори дня: світло-рожевий та жовтий.
Їжа: рекомендуються каші, зернові продукти, коренеплоди.
Вдалий день: Овен
Сприятливий день: Терези, Діва
Небезпечний день: Близнюки, Скорпіон
Несприятливий день: Телець
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку