Гороскоп на 24 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Цей день є непотрібною суєтою та хибними надіями. Нові починання найкраще відкласти на завтра, а цього дня зайнятися вже розпочатими справами. День невеликих доробок, виправлень та підтримки старих зв’язків.





Повна пасивність дій у цей день буде дуже небажаною. Не ігноруйте помилки, оскільки в майбутньому вони обов’язково спливуть на поверхню і доведеться починати все наново.

23-24 місячна доба.

Місяць у Рибах .

П’ятий сонячний день.

Сонце в знаку Близнюки .

Камені дня: родоніт, агат.

Кольори дня: світло-рожевий та жовтий.

Їжа: рекомендуються каші, зернові продукти, коренеплоди.

Вдалий день: Овен

Сприятливий день: Терези, Діва

Небезпечний день: Близнюки, Скорпіон

Несприятливий день: Телець

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку