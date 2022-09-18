Великобританія заявила про плани Росії розширити «зони нападу» в Україні

Британські військові заявили про плани Росії розширити «зони нападу» в Україні, щоб підірвати моральний дух українського уряду та народу. Про це повідомляє Reuters .





Великобританія вважає, що протягом останнього тижня Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть на тих територіях, де руйнування не завдають значного воєнного впливу. Зазначається, що в плани місії входили удари по електромережах та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі .

Раніше стало відомо, що Великобританія передасть Україні шість підводних дронів. Йдеться про безпілотні дрони, призначені для виявлення мін на глибині до 100 метрів. Як зазначається, три з них будуть надані Києву зі складів Збройних сил Великобританії, ще три придбано. У Генштабі також заявили, що протягом найближчих місяців флот Сполученого Королівства спільно з американськими партнерами розпочне навчання користування підводними дроними українських військових.