ПриватБанк без попередження блокує рахунки: пояснення дає дивні та розмиті

Є не так багато причин, чому банк може заблокувати ваш рахунок, але останнім часом скарг від клієнтів значно побільшало. Здебільшого пишуть вони на сайті Мінфіну, де розповідають про свої ситуації, і що їм відповідають у банку. Негативний коментар про ПриватБанк залишила й українка, яка наразі проживає на тимчасово окупованій території. Банк без попередження заблокував усі її рахунки, на котрих були лише власні гроші клієнтки. Побачила жінка це у мобільному додатку, але нічого зробити не може, і повернути свої кошти теж.





У банку сказали звернутись у найближче відділення, але це неможливо

Жінка каже, що на гарячій лінії банку їй порадили звернутися у найближче відділення, принести всі необхідні документи і написати заяву на переведення коштів на рахунки іншого банку. Але, як заявляє потерпіла — це неможливо, адже її місто в окупації і виїхати з нього вона не може. Працюючих відділень Привату звісно ж у доступності немає. Жінка у розпачі і не знає, що їй робити.

В банку кажуть, що керуються чинним законодавством

В банку вже відреагували на скаргу і заявили, що керуються виключно чинним законодавством та вимогами Національного Банку України. Що це означає, не дуже зрозуміло, і які були підстави для того, аби розірвати договір з клієнтом, теж. Додали лише, що обслуговування цієї клієнтки у банку обмежене.

Це не одиничний випадок, і все більше українців, які в окупації залишаються без активних рахунків. Відтак, нещодавно картку заблокували мешканці Мелітополя. Жінка пожалілася, що банк їй відповів, начебто про власника картки (тобто про неї) з’явилася неприємна інформація. Яка саме, відповіді не поступило.

“Сьогодні заблокували мої всі рахунки, на гарячій лінії 3700 так і не повідомили, на якій підставі, сказали що зв’яжуться і що проводиться якась перевірка. І це голд клуб Приватбанку! Зарплатна картка!”– повідомляє ще один житель окупованого міста.