Українців налякали масовими скороченнями та гігантськими податками

В Україні збираються збільшувати податки та масово звільняти держслужбовців. Таким чином влада хоче впоратися з дефіцитом держбюджету. Перші зміни почнуться вже через 1-2 місяці.





Колапс української економіки, завдяки якому у державному бюджеті з’явилася величезна діра, став наслідком різкого зменшення митних зборів. Порти не працюють, імпорт фактично заморожений, тож не дивно, що економіка працює собі в мінус.

У такій ситуації Міністерство фінансів почало хапатися за останні ниточки та шукати, звідки б взяти гроші на «лікування» державної економіки. Як зазначив в одному зі своїх останніх інтерв’ю очільник Мінфіну Сергій Марченко, ситуація настільки критична, що ВВП до кінця року може обвалитися на 44%. Тож якщо протягом останніх 1-2 місяців бойові дії не припиняться, доведеться впроваджувати досить жорсткі заходи. Йдеться про:

звільнення держслужбовців з метою скорочення витрат державного бюджету;

значне підвищення податків;

націоналізація економіки.

За словами міністра, така «терапія» – це єдине що може втримати на плаву економіку України в умовах війни. До того ж у Мінфіні мають надію за допомогою таких змін бодай трішки зменшити діру у бюджеті. Адже наразі його щомісячний дефіцит складає близько 100 млрд. грн, тобто майже 50% бюджету.

Жорсткі «рятувальні» заходи влади, на думку експертів, можуть боляче вдарити по українському бізнесу. Підприємців позбавлять можливості платити податки за спрощеною системою (2% від доходу) та змусять знову перейти до загальної системи із обов’язковою сплатою ПДВ. Для компаній, які лише почали відновлювати свою роботу після перших критичних місяців війни, це буде удар під дих.

Щоб якось компенсувати свої додаткові витрати підприємці почнуть звільняти більше працівників. Зокрема під скорочення підуть всі ті, хто через війну виїхав за кордон. Тож збільшення суми податкових зборів може обернутися для влади іншою проблемою – масовим безробіттям.