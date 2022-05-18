Twitter щодня видаляє понад 500 тис. фейкових облікових записів

За словами генерального директора Twitter Парага Агравала, компанія видаляє понад півмільйона спам-акаунтів щодня до того, як користувачі помітять їхнє існування. Видалення облікових записів почалося після відмови Ілона Маска купувати платформу через велику кількість спам облікових записів.





Генеральний директор підтвердив, що спам є реальною проблемою. Найбільш просунуті спам-кампанії використовують комбінації живих профілів та ботів. За заявою директора, боротьба зі спамом є динамічною і інструмент для боротьби не працюватиме у довгостроковій перспективі, бо спам-кампанії обходитимуть захист.

«Ми видаляємо понад півмільйона спам-акаунтів щодня, зазвичай ще до того, як ви побачите їх у Twitter. Ми також щотижня блокуємо мільйони облікових записів, які, як ми підозрюємо, можуть бути фейками, якщо вони не можуть пройти перевірку через капчі, підтвердження телефону тощо». , – заявив генеральний директор Twitter Парага Агравал.

Раніше повідомлялося, що група активістів закликала рекламодавців Twitter бойкотувати сервіс , якщо за бажанням Маска буде скорочено фільтрацію контенту і сервіс заповниться образливими та дезінформуючими повідомленнями.

Нагадаємо, Ілон Маск раніше заявив про купівлю Twitter за $44 млрд ., щоб перетворити платформу на «найвільнішу соціальну мережу у світі, в якій не буде цензури і кожен матиме право говорити те, що думає» .