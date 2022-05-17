Пенсии за май смогут получить не все: что происходит с выплатами

Украинцам преклонных лет, несмотря на войну, продолжают вовремя начислять пенсионные выплаты. В частности, на официальном сайте Пенсионного фонда на днях появился отчет о перерасчете 28,6 миллиарда гривен на пенсии за май. Но, к сожалению, некоторым пенсионерам до сих пор не удалось получить свои деньги, хотя позади уже более половины месяца. В чем причина задержки выплат?





Известно, что из общей суммы в 28,6 млрд. грн., предусмотренной на выплату пенсий, 20,9 млрд. грн. ПФУ передал уполномоченным финучреждениям. Эти средства пожилые граждане получают на банковскую карту. Остальные деньги, а именно 7,7 млрд. грн, передали для осуществления выплат Укрпочте.

Так вот, «банковские» пенсионные выплаты на карты клиентов засчитали в полном объеме. А вот деньги через Укрпочту пока получили только 59% украинских пенсионеров.

Дело в том, что в некоторых регионах Украины пока не так просто найти работающее отделение Укрпочты, безопасно добраться его и забрать свою пенсию. Да и курьеры почтового оператора не могут рисковать собственной жизнью, доставляя старикам деньги под обстрелами.

Несмотря на все, пенсионеров попросили не волноваться за свои средства. Ведь даже если унести пенсию вовремя они не смогут, с деньгами ничего не произойдет. Пенсия будет ждать в отделении своего владельца столько, сколько нужно.

Кроме того, Укрпочта недавно запустила новую услугу, которая также пригодится пенсионерам. Она называется «с карты на дом» и помогает украинцам получить пенсию в случае отсутствия доступа к банковскому терминалу. Суть услуги в том, что пожилые люди могут заказать курьерскую доставку пенсии домой, даже если раньше они получали ее на банковскую карту. Таким образом, старикам не придется искать банкомат или отделение банка, чтобы снять свои деньги.