Monobank запустил важную услугу: мощный ответ Привату

Популярный в Украине банк без отделений запустил новую услугу, которую давно ждали отечественные бизнесмены. Теперь они смогут принимать оплату от клиентов в своем мобильном приложении, на сайте или онлайн-магазине с помощью интернет-эквайринга. Таким образом, mono наконец догнал своего самого ярого конкурента ПриватБанк, который первым запустил эту услугу для своих бизнес-клиентов.





Об упрощении процесса расчета для клиентов monobank сообщил в своем Telegram-канале соучредитель необанка Олег Гороховский. Он также отметил, что в рамках новой услуги банк предлагает набор опций, подходящих для самых разных видов бизнеса. Интернет-эквайринг будет удобен для ФЛП, обществ с ограниченной ответственностью и даже для благотворительных организаций.

Благодаря подключению бизнесом услуги эквайринга клиенты смогут рассчитываться с ним с помощью:

Apple Pay;

Google Pay;

приложения monobank;

приложения monopay.

Чтобы поощрить бизнес-клиентов подключить новую услугу, monobank установил акционную комиссию, которая будет действовать до конца июня текущего года. С суммы покупки, оплаченной с помощью интернет-эквайринга, банк будет снимать:

0,6% – по украинским картам;

0,8% – по картам, выпущенным за границей.

Впоследствии тариф на оплату украинскими картами увеличится до 1,2%. Также в mono планируют запустить еще одну опцию в рамках услуги эквайринга, которая называется «Купи сейчас, плати позже». Комиссия по ней будет составлять 2,9% от суммы чека.

Напомним, что с 13 мая monobank восстановил одну из популярнейших своих услуг, к которой клиенты не имели доступа еще с начала войны. Это услуга «Покупка по частям», позволяющая держателям карт брать рассрочку на оплату приобретенных ими товаров и услуг. Соучредитель monobank Олег Гороховский объяснил, что такой шаг направлен на содействие стализации украинской экономики. Ведь, имея возможность гибкой оплаты в рассрочку, украинцы будут больше покупать.