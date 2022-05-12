Свежие модели: названы автомобили, которые украинцы чаще всего пригоняют по льготной растаможке

За время действия нулевой растаможки в Украине вторичный авторынок пополнился целым рядом моделей, недавно сошедших с конвейера. К выбору желающих приобрести машину множество вариантов 2015-2021 годов выпуска по довольно демократичным ценам. Эксперты популярного сайта для автомобилистов Auto.ria составили рейтинг свеженьких б/у автомобилей, которых за беспошлинный месяц в Украину привезли больше всего.





На первом месте в подборке машин, ввозимых на льготных условиях, оказался Volkswagen Passat. Представителей этой модели известного немецкого производителя за прошлый месяц в Украину пригнали 750 штук. Обойдется она покупателю ориентировочно в 15 900 долларов.

Вторым по частоте пересечения границы стал Nissan Rogue. Таких автомобилей без уплаты налогов ввезли чуть больше 560 штук. Средняя стоимость – 16 200 долларов.

На третьей строчке оказался Ford Fusion. В Украине только за апрель этих американцев увеличилось на 450 единиц. За экземпляр в хорошем состоянии на вторичном рынке просят около 13 200 долларов.

Остальные места в рейтинге распределились следующим образом:

Ford Focus – 9600 долл., 450 шт;

Hyundai Sonata – 12 700 долл., 390 шт.;

Volkswagen Jetta – 12 300 долл., 320 шт.;

Dodge Journey – 14 000 долл., 320 шт.;

Ford Escape – 15 300 долл., 300 шт.;

Volkswagen Golf – 13 500 долл., 290 шт.;

Skoda Octavia – 13 500 долл., 280 шт.;

Jeep Cherokee – 18 200 долл., 270 шт.;

Toyota Camry – 22 200 долл., 240 шт.;

Volkswagen Tiguan – 22 300 долл., 230 шт.;

Renault Megane – 12 100 долл., 210 шт.;

Jeep Compass – 15 600 долл., 200 шт.

Напомним, что во властных кругах сейчас обсуждается отмена льготных условий для ввоза автомобилей. В Раде недавно зарегистрировали законопроект, одним из пунктов которого является возврат к уплате пошлин, акциза и НДС за пригнанные в Украину иномарки. Поэтому цены на вторичном авторынке могут вскоре пойти в гору. Не подорожают только полноприводные внедорожники до 2017 году выпуска. Их можно будет и дальше завозить без уплаты налогов на нужды ВСУ.