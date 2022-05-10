Курс доллара пошел в гору: что творится в обменниках

Курс доллара в украинских обменниках на 9 мая достиг ставки в 33,65 грн/долл. Хотя еще в середине апреля “бакс” можно было приобрести ориентировочно за 31 грн/долл. В чем причина удорожания иностранной валюты в Украине и сейчас влияет на колебания курса.





На удешевление доллара в 20-х числах прошлого месяца существенно повлияла предпраздничная тенденция к продаже населением своих валютных сбережений. Разница между покупкой и продажей доллара в апреле составила около 250 млн. дол. Неудивительно, что курс стабилизировался на уровне 31 грн/долл. Но сразу же после Пасхи доллар в отечественных обменниках подорожал до 35 грн/долл.

В первых числах мая курс немного стабилизировался на уровне 34 грн/долл., а в понедельник 9 мая опустился даже до 33,65 грн/долл. Но по сравнению с апрельской стоимостью «зеленого» это уже довольно большая цена.

Не сильно повлияло на формирование курса в обменниках и разрешение на продажу иностранных наличных в банках. Ведь, несмотря на низший курс, там действуют определенные ограничения, из-за чего людям часто не удается подстрелить в официальных финучреждениях хотя бы минимальную сумму для покупки. Поэтому украинцы остаются верными обменникам, которые в свою очередь могут спекулировать курсом, как им вздумается.

Исправить ситуацию с курсом пока может только налаживание экономической ситуации в стране. Поддержка украинской экономики на приемлемом уровне осуществляется преимущественно на средства международной поддержки. Известно, что в текущем месяце Министерство финансов ожидает поступления на сумму около 2,5 млрд долл. из-за рубежа, что однозначно поможет стабилизировать гривну и снизить курс доллара в Украине.

Поддержит финансовую систему и продажу военных облигаций госзайма, которые пользуются большой популярностью у иностранных инвесторов. В последние два месяца на таких ценных бумагах, несмотря на их низкую доходность, удалось заработать более 65 млрд. грн в государственный бюджет.