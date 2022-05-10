Три секрети правильного прання в пральній машині, про які знають не всі

Здавалося б, що може бути простіше, ніж випрати білизну в пральній машині. Але якщо ви хочете, щоб техніка служила довго і не ламалася, потрібно пам’ятати хоча б про ці три правила.





1. Перевіряйте кишені, застібайте блискавки

Тут одразу дві причини. По-перше, прання може пошкодити замки, гудзики, декоративні елементи одягу, а, по-друге, вміст кишень і та сама декорація здатні закупорити зливну магістраль. Наприклад, гривнева монета чудово з цим справляється.

Перш ніж запустити програму прання, переконайтеся, що ви зробили все необхідне для захисту своїх речей і пральної машини. Кишені речей повинні бути порожні, всі брошки, шпильки та інші прикраси необхідно зняти перед пранням.

Що стосується елементів самого одягу, то замки, кнопки та гачки повинні бути закриті, зав’язки — зав’язані, пояси зняті, а ось ґудзики необхідно розстібати, щоб вони в процесі прання не знаходилися всередині петель.

Дрібні речі та речі, які вимагають делікатного прання, найкраще укладати у спеціальний мішок. Якщо виробник побутової техніки чи речей відмічає особливі умови.

2. Стежте за вагою речей

При виборі пральної машини одним із ключових параметрів є обсяг завантаження білизни, але про цю цифру зазвичай забувають після покупки побутової техніки. А дарма, адже від того, як ви експлуатуєте пральну машину, залежить термін її служби. Зовсім не означає, що треба зважувати білизну перед кожним пранням (але було б непогано) — достатньо дотримуватись простих правил.

Щоб речі якісно попралися, не завантажуйте барабан більш ніж на ⅔ об’єму.

Бавовняні речі можна завантажувати за номінальною ємністю пральної машини, синтетики – не більше ⅔, а вовни – максимум ⅓, оскільки ці матеріали активно вбирають воду.

Білизну необхідно рівномірно розподіляти в барабані – речі не повинні бути складені в стопку, згорнуті – і не завантажувати щільно, необхідно дати речам лежати в барабані вільно.

Не періть дуже мало речей – мінімум у барабан рекомендується завантажувати 1,5 кг.

Якщо перевантажувати пральну машину або недовантажувати її, то побутова техніка вам за це не подякує. Практично порожній барабан викликає дисбаланс і поряд з перевантаженням негативно впливає на підшипники, а перевантажена пральна машина призводить до підвищеного зносу двигуна.

Щоб орієнтуватися в масі речей, прикидайте орієнтовне завантаження пральної машини, виходячи з наведених нижче даних. У середньому речі важать:

чоловіча сорочка/жіноча блузка – 100-250 г;

футболка/майка – 70-300 г;

штани, чоловічі/жіночі – 300-700 г;

шорти – 150-350 г;

спортивний костюм (штани + куртка) – 650-1300 г;

діловий костюм – 800-1800 г;

джинси – 400-700 г,

джинси – 400-700 г;

піжама (штани + сорочка) – 300-500 г;

зимова куртка – 800-1800 г;

комплект постільної білизни (простирадло + підковдра + наволочка) – 1500 7;

лазневий рушник – 700-800 г;

вафельний рушник – 150 г;

скатертина (2×2 м) – 500 г;

шкарпетки (1 пара) – 50-60 г;

носова хустка – 20 г;

плед чи ковдра – від 1000 г.

3. Не допускайте сильної вібрації

Якщо машина відчутно тремтить, стрибаючи при цьому по підлозі, не потрібно шукати антивібраційні прокладки і продумувати інші хитрощі. Зазвичай досить просто виставити пралку за рівнем. Підійде звичайний будівельний, але якщо його немає, можна використовувати, наприклад, тацю. Налийте трохи води, поставте на верхню кришку і подивіться, чи рівномірно вона покриває дно.

Якщо ні, обертайте ніжки пральної машини так, щоб кришка (і таця) стояли ідеально горизонтально. Тоді і вібрації будуть меншими. До речі, вони не просто доставляють дискомфорт, а й виводять із строю підшипники барабана. Так що “стрибаючі” машини довго не живуть.