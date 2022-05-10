Біткоїн рекордно обвалився: його вартість найменша за рік

Біткоїн продовжує втрачати ціну після того, як у США минулого тижня почався масштабний розпродаж акцій, який розхитав ринок криптовалют і викликав їх різке падіння на 10%, повідомляє CNBC.





При цьому Біткоїн втратив близько 3%. За даними Coindesk, вартість найбільшої за ринковою вартістю криптовалюти сьогодні вранці знизилася до $29 900, після чого відскочила вище 30 тисяч. Зараз біткоїн знаходиться на найнижчому рівні з кінця січня – це на 50% менше від пікової ціни $68 990, яка була зафіксована в листопаді 2021 року.

«Загалом ринки перебувають під тиском зростаючої інфляції та занепокоєння», – прокоментував це Віджай Айяр, віце-президент з корпоративного та міжнародного розвитку криптообмінника Luno. За його словами, Bitcoin може впасти навіть до $25 000, перш ніж відбудеться суттєве піднесення.

Глобальна ринкова капіталізація крипторинку на 8 травня становила $1,68 трильйона, згідно з даними CoinGecko. Обсяг торгівлі криптовалютою того ж дня зафіксовано на рівні 119 мільярдів доларів. Вартість криптовалюту продовжує планомірно знижуватися з початку року.