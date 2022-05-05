Названы пять женских имен владелицы которых не умеют быть счастливы

Есть такие люди, которым всегда что-то не так. Даже когда у них в жизни все хорошо складывается они будут жаловаться и причетать. Это уже как их кредо, образ или роль — вечная жертва, всегда несчастная и разбитая женщина. Эксперты, изучающие имена и их влияние на женскую судьбу уверяют, есть пять женских имен владелицы которых носят именно такой характер. Мол эти имена несут отрицательную энергию и низкие вибрации.





Екатерина

Поистине царское имя, и совсем не подходящий характер. Вернее царские замашки находятся, но не в полной мере. Екатерина хочет, чтобы все было по ее и всегда под контролем. Так бывает редко, соответственно, Катя практически всегда всем недовольна.

Евгения

В имени Евгения есть много сильных букв. Они наделяют это имя воинственной силой. Такова и сама владелица этого имени. Она ненавидит рутину, бездействие и скучные будни. Она всегда хочет приключений, адреналина. Хочет всегда что-нибудь покорять, к чему-то идти. В результате, Евгении очень часто недовольны тем, что у них есть. Им хочется гораздо больше, и этот процесс бесконечный и угнетающий.

Виктория

Женщина с именем, символизирующим победу, банально не умеет проигрывать. А в жизни, к сожалению, не всегда все гладко. От поражений Вика отходит очень долго и болезненно, и в этот момент она по-настоящему несчастна.

Александра

Имя наделено воинственной энергией. Александра любит жить для себя, поэтому к сожалению в семейной жизни чувствует себя не слишком комфортно. Она будто потерялась в своих приоритетах и ​​ценностях. И без семьи тяжело, и в семье не хорошо. Постоянное чувство угнетения просто преследует Сашу.

Дарья

Имя тоже имеет воинственные качества, передавшиеся ему от древнегреческого имени Деметра. Также у имени есть немало нервозной энергетики. Все это постоянно провоцирует у Дарьи негативные эмоции, частую злобу на все, раздраженность и недовольство. Долго быть расслабленной и счастливой Дарья просто не умеет.