Названо п’ять жіночих імен власниці яких не вміють бути щасливими

Є такі люди, яким завжди щось не так. Навіть коли в них в житті все гарно складається вони будуть скаржитися та скиглити. Це вже як їхнє кредо, образ, чи то роль — вічна жертва, завжди нещасна та розбита жінка. Експерти, які вивчають імена та їх вплив на жіночу долю запевняють, є п’ять жіночих імен власниці мають саме такий характер. Мовляв ці імена несуть негативну енергію та низькі вібрації.





Катерина

Воістину царське ім’я, і зовсім не відповідний характер. Вірніше царські замашки присутні, але не в повній мірі. Катерина хоче, щоб все було по її і завжди під контролем. Так буває рідко, відповідно Катя практично завжди всім незадоволена.

Євгенія

В імені Євгенія є багато сильних букв. Вони наділяють це ім’я войовничою силою. Такою є й сама власниця цього імені. Вона ненавидить рутину, бездіяльність та нудні будні. Вона завжди хоче пригод, адреналіну. Хоче завжди щось підкорювати, до чогось йти. В результаті, Євгенії дуже часто невдоволені тим, що вони мають. Їм хочеться набагато більше, і цей процес безкінечний та пригнічуючий.

Вікторія

Жінка з іменем, яке символізує перемогу банально не вміє програвати. А в житті на жаль не завжди все гладко. Від поразок Віка відходить дуже довго та болюче, і в цей момент вона по-справжньому нещасна.

Олександра

Ім’я наділене войовничою енергією. Олександра любить жити для себе, тому на жаль в сімейному житті почувається не надто комфортно. Вона наче загубилася у своїх пріоритетах та цінностях. І без сім’ї важко, і в сім’ї не добре. Постійне відчуття пригнічення просто переслідує Сашу.

Дарина

Ім’я теж має войовничі якості, які передались йому від давньогрецького імені Деметра. Також в імені є чимало нервозної енергетики. Все це постійно провокує в Дарини негативні емоції, часту злість на все, роздратованість та невдоволення. Довго бути розслабленою та щасливою Дарина просто не вміє.