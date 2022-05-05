Не красотой единой: психологи рассказали, как влюбить в себя мужчину мечты

Встретив мужчину своей мечты, так не хочется его разочаровать. Женщины делают все, чтобы понравиться противоположному полу. Косметика, красивая одежда, ухоженный внешний вид, но этого не всегда хватает. Не редко роковые красотки остаются брошенными, ведь мужчина просто охладился и нашел другую. Психологи говорят, что красоту нужно дополнять определенными действиями. Есть пять простых вещей, следуя которым вы надолго привяжете к себе любимого.





Вызовите у него положительные эмоции

Интересуйтесь приятными воспоминаниями из его жизни, расспрашивайте о любимых блюдах, просите пусть расскажет какие-нибудь смешные истории и тоже ими делитесь. Чем больше мужчина возле вас улыбается, тем больше его к вам будет тянуть.

Будьте за мужем

Даже если вы сильная и независимая, не демонстрируйте этому своему партнеру слишком откровенно. Это не тот человек, с которым вам стоит соперничать за лидерство. Позвольте мужчине вести ваши отношения, хорошо будет обоим.

Будьте сдержанны и просты в общении

Надутые губки, постоянное поправление волос и ежеминутный взгляд на себя в зеркало отталкивают. Расслабьтесь возле мужчины, будьте собой, говорите без загадок и интриг. И не слишком выкладывайте все подряд, особенно на первом свидании. Отвечайте на вопросы честно, но не слишком расписывайте детали.

Делайте комплименты

Мужчины тоже любят комплименты и их уместно делать. Но важно уметь и знать когда. Это не значит, что нужно в течение всего свидания говорить ему, какой он классный. Это наоборот будет странно выглядеть и возможно поставит собеседника в неловкое положение. Но меткий комплимент или намек на него в ходе беседы, добавит вам много баллов.

Не скрывайте чувств

Некоторые девушки очень долго не признаются мужчине в любви или симпатии потому что боятся, что ему станет неинтересно. Мол – покоренная вершина. Это не так, и мужчинам нужно говорить о своих чувствах. Однако делать это постепенно и деликатно, без крайностей.